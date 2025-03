‘Bienvenidos a la familia’: Un enredo de risas, secretos y un cadáver incómodo

Protagonistas de Bienvenidos a la familia charlaron con Publimetro

Bienvenidos a la Familia. (L to R) Arturo Beristáin as Raúl, Marimar Vega as Cristina, Carla Adell as Inés, Erika Buenfil as Luciana, Santiago Colores as Toto, Martín Altomaro as Moi in Bienvenidos a la Familia. Cr. Susana Portillo / Netflix ©2025

(Foto: Netflix/Susana Portillo Barragan / Netflix)