Conductor de Venga la Alegría huye del estudio tras fuertes declaraciones hacia Kenia Os ¿Por miedo a ser cancelado?

Lo ocurrido con Kenia Os en el aeropuerto de la Ciudad de México hizo que distintos medios de comunicación opinaran sobre su actuar y el de un supuesto fan, quien agredió a un camarógrafo que se encontraba en el lugar cubriendo la nota. Algunos comunicadores aseguraron que la cantante pudo haber evitado el conflicto, mas otros aseveraron que estaba en todo su derecho de no atender a los reporteros.

Si bien hay distintos puntos de opinión, la realidad es que ‘Los Keninis’, fans de la artista, respaldaron y apoyaron a la nacida en Mazatlán. En cada publicación realizada en redes sociales, el grupo de seguidores se mantuvo firme en la opinión, pero ¿Qué ocurrió en los medios tradicionales?

Flor Rubio en medio de polémica por comentario hacia Kenia Os

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X y otras redes sociales, la grabación que muestras el preciso momento en que Ricardo Casares, conductor estelar del exitoso programa Venga la Alegría, corrió del estudio tras las declaraciones que dio su compañera, Flor Rubio, con relación a lo ocurrido con Kenia.

“No se enojen ‘Los Keninis’ porque saben que soy kenini y en mi casa tengo un kenini, pero honestamente que payasa”; tras las palabras, Ricardo optó por alejarse mientras decía “Fue Flor. Fue Flor”. La persona que difundió el clip colocó el siguiente mensaje: “Se fue porque sabía que podemos funar jajajaja”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 200 mil reproducciones en donde se pueden leer comentarios como “Alguien expliqueme por favor, no entendí”, “Sinceramente creo que esto ya es una campaña de desprestigio”, “La verdad me dio un buen de coraje su comentario. Cero empatía la de esa Flor” o “Alguien diga le que ya no está en 1990 , las cosas cambiaron ya no es obligación tener que dar entrevista”.