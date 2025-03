Valentina Gilabert reaparece en video de TikTok; así luce la influencer tras el ataque de Marianne N

Después de varias semanas, la influencer y modelo mexicana Valentina Gilabert reapareció en redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores al mostrar una pronta recuperación tras las heridas que le causó la tiktoker Marianne N, quien la atacó con un cuchillo.

¿Cómo se ve Valentina Gilabert tras el ataque de Marianne?

Chloe Gilabert, hermana de Valentina, compartió en su cuenta de TikTok un video junto a la modelo, quien ya se muestra recuperada tras el ataque. Marianne N, influencer y atacante, agredió a Valentina por mantener una relación con su expareja y padre de su hija, Emma.

“La gordita preciosa. Te amo mucho”, escribió Chloe en la descripción del video junto a su hermana Valentina. El video acumuló en menos de 24 horas más de 232.3 mil “me gusta”, 1,239 comentarios y 5,609 guardados.

En el video, Valentina aparece junto a Chloe con un vestido blanco y un yeso en el brazo que cubre desde la punta de los dedos hasta el codo. Ambas hermanas, sonrientes, bailan y cantan al ritmo de la canción “Come and Get Your Love” de Redbone.

Valentina Gilabert seguirá tomando terapias para recuperarse totalmente

El regreso de Valentina Gilabert a TikTok alegró a miles de personas que, durante semanas, habían expresado su preocupación por el bienestar y la salud de la modelo, quien fue atacada injustificadamente por Marianne.

Valentina seguirá en recuperación, ya que, de acuerdo con Actitudfem, el padre de la modelo aseguró que esta requiere terapias físicas constantes para recuperar la movilidad de su mano y sanar las lesiones que sufrió.

Por su parte, Marianne N fue vinculada a proceso y acusada por el delito de lesiones, motivo por el cual se le dictó la medida de internamiento preventivo en un centro de justicia para adolescentes, ya que es menor de edad.