Icónica cantante de los 90 se quedó sin casa y ahora tiene que vivir en su auto

A través de un video de Youtube, una famosa cantante, reconocida por formar parte de un popular grupo de R&B que fue nominado al Grammy en más de una ocasión, confesó que las circunstancias de su vida la llevaron a quedarse sin casa, por lo que ahora vive en su auto. La revelación causó conmoción entre sus seguidores.

Dawn Robinson, exmiembro de En Vogue, narró su historia mediante su canal de Youtube y aseguró que ahora vive en su auto. “A veces en la vida nos encontramos con situaciones inesperadas, cuando hay algo que necesitamos aprender o enseñar, pero nos da demasiado miedo salir de nuestra zona de confort, el universo lo hace por nosotros”, comenzó el video.

Fue así que después de una larga introducción, finalmente confesó que lleva tres años viviendo en su carro: “Llevo casi tres años viviendo en mi auto. Lo dije al fin. Muchas personas me dijeron que no debería de hablar de esto porque soy una celebridad, pero a todos nos juzgan, así es la vida”.

¿Por qué Dawn Robinson vive en su auto?

La fundadora de En Vogue de 58 años aseguró que vivir en su carro fue una decisión propia que surgió a raíz de peleas con su madre, con quien vivía en Las Vegas en 2020. Luego su mánager le ofreció vivir con él, aunque le advirtió que no tenía mucho espacio. “A veces la gente quiere atraparte en una situación en la que eres vulnerable para que dependas de ellos, así que me largué de ahí”, aseguró la intérprete.

De esta manera, tomó la decisión de vivir en su auto: “Descubrí que hay una comunidad de personas que elige vivir en sus vehículos y me sentí libre, como si estuviera de campamento”. Además destacó que tiene una membresía en el gimnasio, lugar que ocupa para bañarse.

“Me gustaría que este fuera un ejemplo de resiliencia para inspirar a otros. No quiero que piensen ‘pobre de ella’, porque estoy aprendiendo sobre quién soy, me estoy conociendo como persona y como mujer”, mencionó la nominada siete veces al Grammy, quien también destacó que si quisiera, podría adquirir un departamento.