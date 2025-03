Shakira sella su amor por México con su primera presentación en Monterrey

Shakira marcó su regreso a México con su primer concierto en Monterrey con una declaración de amor absoluto a su público mexicano. Con más de 50 mil voces coreando cada una de sus canciones, la artista colombiana hizo historia con una presentación electrizante en el Estadio BBVA. La ciudad vibró al ritmo de su música y la euforia se sintió desde el primer acorde hasta el último suspiro de la noche.

Desde el momento en que pisó el escenario, Shakira demostró por qué es una de las artistas más queridas y admiradas a nivel mundial. Este concierto no solo marcó su gran regreso a los escenarios mexicanos, sino que también la convirtió en la primera mujer en presentarse en el Estadio BBVA, consolidando su legado como un símbolo de empoderamiento y resiliencia.

Shakira sella su amor por México (Foto: Ocesa)

Shakira deslumbró en el escenario con una impactante colección de entre 8 y 10 cambios de vestuario, cada uno reflejando una faceta distinta de su esencia artística y su poder escénico. Desde el primer minuto, la euforia del público fue incontrolable, y cuando los acordes de “HipsDon’t Lie”, “La Tortura”, “Soltera”, “Whenever, Wherever”, “Waka Waka”, “Loba” y la esperada “BZRP Music Sessions #53” resonaron en el estadio, los fans explotaron en gritos y emoción.

Como parte de la conexión que mantiene con sus fanáticos mexicanos, la famosa intérprete dedicó unas palabras al público para agradecer todo el apoyo que han brindado a su carrera.

“Por fin, primera noche en este país, en México, este país que me abrió sus puertas y me acogió, en el que siempre me he sentido en casa, ustedes son mi segunda casa. Gracias, México”

El estadio entero se convirtió en un mar de emociones, con miles de voces fusionándose en una sola. Cada estrofa resonó con fuerza, dejando claro que su música ha marcado a generaciones enteras. El furor por Shakira no solo se sintió en el escenario, sino también en cada rincón del país.