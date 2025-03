En medio de criticas: Justin Bieber rompe el silencio sobre su estado de salud

Justin Bieber ha sido uno de los cantantes que creció rápidamente en la industria musical a una edad muy corta, estando en el ojo público desde que su éxito ‘Baby’ se popularizó mundialmente, lo que lo llevó a tener un estilo de vida que ha sido criticado por quienes han seguido de cerca los pasos del canadiense.

El cantante se alejó de la música durante un tiempo, despertando interrogantes sobre las razones que lo llevaron a ausentarse de los escenarios. Tras el éxito de ‘Yummy’ y el estreno de su video, varios internautas comenzaron a generar teorías sobre lo que había vivido el joven, quien se sabe estuvo cerca de Sean ‘Diddy’ Combs cuando era adolescente.

Aunque no hay nada confirmado sobre las opiniones de los usuarios, Justin Bieber se ha caracterizado por vivir sin máscaras, dejando ver su estado de ánimo a través de sus actitudes y algunas polémicas publicaciones que han dividido la opinión entre sus seguidores y la audiencia que, por curiosidad, llega a encontrar contenido sobre el canadiense.

Justin Bieber estalla con paparazzi que lo seguía, pero este detalle de su look se robó las miradas En las últimas semanas a Justin Bieber se le ha visto muy delgado y desaliñado (Instagram: @justinbieber)

Justin Bieber sorprende con un diferente semblante

El cantante siempre ha estado en el ojo público, provocando furor entre la audiencia, pero una reciente aparición paseando por las calles de Estados Unidos sorprendió a los paparazzis, quienes grabaron el paso del joven.

Justin Bieber apareció con un corte de cabello corto y un semblante serio. De acuerdo con algunos comentarios en TikTok, los internautas aseguraban que se veía mal y que había vuelto a recaer:

“Volvió a recaer”

“Siento que en algún momento se nos va”

“Ni parece Justin Bieber”

“Y aquí una historia más de adicciones, me recordó tanto a Amy Winehouse”

Estos son algunos de los comentarios que los seguidores de la industria del pop dejaron al ver las fotografías y videos del canadiense, despertando preocupación en quienes han seguido su carrera desde hace años.

¿Volvió a las adicciones? El alarmante video que preocupa a los fans de Justin Bieber

Justin Bieber rompe el silencio sobre su salud

Las críticas no cesaron, hasta que hoy, el cantante de 31 años, publicó en Instagram una historia en la que dejó ver el evidente sentir que lo ha acompañado desde hace tiempo.

“La gente me ha dicho toda mi vida: ‘Wow, Justin, te lo mereces’, y personalmente siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude”.

“Cuando la gente me dice que me merezco algo, me hace sentir como un estafador. Me digo: ‘Maldición, si tan solo supieran mis pensamientos. Cuán prejuicioso soy, cuán egoísta realmente soy. No estarían diciendo esto’”.

“Escribo todo esto para decir que si te sientes como un fraude, bienvenido al club. Definitivamente me siento poco preparado y no calificado la mayor parte de los días”.