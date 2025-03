Eugenio Derbez y Alfonso Obregón no serán parte de ‘Shrek 5’; estas son las razones

Tras el lanzamiento del tráiler de la quinta parte de ‘Shrek’, muchas interrogantes comenzaron a circular en las redes sociales, sobre todo entre los seguidores de la franquicia que esperaban con ansias otra secuela.

Sin embargo, el adelanto no fue muy bien recibido, pues, de acuerdo con los comentarios en las redes sociales, el público notó que los gráficos no eran similares a los de las cuatro películas anteriores.

Esto no solo generó el disgusto de la audiencia internacional, sino que la noticia sobre el cambio de los actores de doblaje en México también fue una sorpresa no bien recibida por quienes crecieron con las cintas predecesoras.

'Shrek 5'

Alfonso Obregón y Eugenio Derbez no participarán en ‘Shrek 5’. ¿Por qué?

Hace unas semanas se dio a conocer que Alfonso Obregón, quien prestó su voz al famoso ogro verde, no sería parte de la quinta parte. Esto ocurrió después de que fuera encarcelado por presunto abuso sexual. En una entrevista con Jeffar Vlogs, reveló que su arresto causó una impresión negativa sobre él, y además, mencionó que había sido vetado de algunas empresas debido a ciertos problemas personales.

“Definitivamente esas cosas afectan, las cosas cambian. Yo no estoy trabajando en el doblaje, estoy haciendo muy poquito. Estoy, podríamos decir, vetado de varias empresas en donde los gerentes son fanáticos religiosos, inquisidores y tienen la actitud de querer destruir a los hombres solo por ser hombres.”

Por otro lado, Eugenio Derbez también comentó que posiblemente no sería parte de la quinta parte de ‘Shrek’ debido a que no lograba llegar a un acuerdo con los productores de DreamWorks Animation.

Fue en una entrevista con Gaby Meza en la que el comediante explicó que actualmente los trabajadores que forman parte de la casa productora no son los mismos con los que anteriormente colaboró, por lo que estaba exigiendo tener la libertad de adaptar el guion al público latinoamericano.

“Hay un dilema, estoy en pláticas con ellos... Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor como latinoamericano”, comentó Derbez, sugiriendo que los nuevos ejecutivos de DreamWorks podrían no estar dispuestos a ceder en este aspecto.

Hasta el momento, los seguidores de la franquicia desconocen qué pasará con las voces de los icónicos personajes, por lo que los mantendremos informados respecto a los nuevos talentos de doblaje.