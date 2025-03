Papa Roach da poderoso mensaje sobre salud mental en jóvenes: “No están solos”

Papa Roach llega al Festival Música X La Vida de Guadalajara que es organizado por la estación de radio Máxima FM y el Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME) que tiene como finalidad crear conciencia de la salud mental en los jóvenes.

Tobin Esperance, bajista de la banda, charló con Publimetro sobre los planes de la banda, el 25 aniversario de Infest, el disco que marcó el despegue de Papa Roach. Con éxitos como Last Resort, el álbum se convirtió en un himno generacional. Desde entonces, han evolucionado su sonido, explorando géneros como el hard rock y el rap-rock, sin perder su esencia.

Papa Roach en entrevista con Publimetro (Mariano Regidor/Redferns)

A lo largo de su carrera, han lanzado múltiples álbumes exitosos y han sido reconocidos por su energía en el escenario y su conexión con los fans. La banda también ha abordado temas profundos como la salud mental, lo que ha fortalecido su impacto en la audiencia.

Actualmente, Papa Roach sigue innovando y explorando nuevos sonidos, manteniéndose como una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo.

Cuéntanos sobre su visita a Guadalajara, los mariachis y el tequila.

— ¡Sí! Mariachis y tequila, esas son mis cosas favoritas. Si hubiera más tequila y más mariachis, sería muy feliz.

¿Están saldando una cuenta pendiente?

— Estamos aquí (Guadalajara) para compartir con la gente lo que está pasando con Papa Roach. Vamos a tocar un show acústico y cumplir con algo que le prometimos al público mexicano. Se suponía que debíamos hacer esto el año pasado, pero Jacoby estaba enfermo. También es importante compartir nuestro mensaje sobre la salud mental.

Papa Roach en entrevista con Publimetro (Foto: Cortesía)

Desde Last Resort, su música ha tenido un fuerte impacto en los fans. ¿Cómo han manejado esta conexión?

— Desde que lanzamos Last Resort, nos dimos cuenta de la conexión que teníamos con nuestros fans. Vimos que nuestra música tenía un mensaje positivo y que muchas personas necesitaban ayuda, necesitaban saber que no estaban solas. Con el tiempo, esto nos ha dado un propósito mayor. Con nuestra canción más reciente, Leave a Light On, nos unimos a organizaciones de prevención del suicidio para concientizar y decirle a la gente que hay ayuda disponible.

¿Crees que el rock tiene un papel importante en la conversación sobre la salud mental?

—Totalmente. En el mundo del rock, muchas veces la gente oculta su dolor y sus luchas con alcohol y drogas. Pero quiero compartir el mensaje de que hay cosas simples que realmente ayudan: salir, disfrutar el sol, hacer ejercicio. Creo que la gente necesita dejar un poco el celular, salir a la naturaleza y cuidar su cuerpo.

¿Cómo la música ha sido una luz en tu vida personal?

— Me considero afortunado de tener una gran pasión por la música. Es mi manera de expresarme. No soy alguien que habla mucho de sus sentimientos, así que los transmito a través de la música, las presentaciones y la conexión con nuestros fans. Es importante que cada persona encuentre algo que le apasione y se entregue al 100% a ello.

Han pasado más de 25 años desde el lanzamiento de su primer álbum. ¿Por qué crees que su música sigue siendo relevante?

— No tengo todas las respuestas, pero creo que hemos sido auténticos y hemos mantenido una conexión real con nuestros fans. También hemos tomado riesgos con nuestra música, hemos evolucionado y nos hemos divertido en el proceso.

¿Cómo ha cambiado su proceso de composición?

— Hace 25 años, era más tradicional: la banda en una sala de ensayo tocando fuerte por horas. Ahora, con la tecnología, podemos hacer demos en la computadora y probar diferentes sonidos antes de grabar. A veces nos juntamos con guitarras acústicas para intercambiar ideas o trabajamos con productores y otros compositores para traer nueva energía.

¿Qué opinas de la Inteligencia Artificial en la música?

— Al principio me daba miedo, pero ahora entiendo que es parte del futuro. Conozco productores que están creando plugins de IA que pueden hacer que la voz de Jacoby cante sin que él esté presente. Es una herramienta poderosa, pero también da un poco de miedo.

¿Cómo usan la música para procesar emociones y ayudar a otros a hacer lo mismo?

— Para nosotros, la música comienza con los acordes o una melodía, y eso inspira la letra. Tenemos canciones vulnerables, canciones agresivas, pero también canciones esperanzadoras. Tratamos de capturar todas las emociones humanas en nuestra música.

Su nuevo sencillo Even If It Kills Me ha salido recientemente. ¿Cómo surgió?

— La canción comenzó como un demo hace más de un año y fue evolucionando hasta que la terminamos hace unos meses. También tenemos una versión reimaginada que saldrá pronto, donde mostramos cómo podemos transformar una canción en algo más suave y melódico sin perder su impacto emocional.

¿Cuál es tu percepción del rock en la actualidad?

— El rock se ha diversificado mucho. Bandas como Sleep Token mezclan R&B, pop, metal y hip-hop en una sola canción. Antes, la industria quería encasillar a las bandas en un solo género, pero ahora hay más libertad para experimentar.

¿Les gustaría colaborar con artistas de otros géneros?

— Siempre es divertido colaborar. Papa Roach tiene un sonido amplio, hemos hecho muchas cosas distintas, así que estamos abiertos a nuevas oportunidades creativas.

¿Qué sigue para Papa Roach?

—Estamos trabajando en un nuevo álbum. Solo hemos lanzado una canción, pero tenemos mucho material en proceso. Probablemente lancemos otro sencillo en dos o tres meses, aunque el álbum completo saldrá el próximo año. Mientras tanto, estaremos de gira por todo el mundo.

¿Qué mensaje tienen para los fans que atraviesan momentos difíciles?

— Queremos que encuentren esperanza en nuestra música. No están solos. No se aíslen. Busquen ayuda si la necesitan. Salgan al aire libre, desconéctense de las redes sociales si es necesario, terminen relaciones tóxicas si es lo mejor para ustedes. Y si necesitan perderse en la música, háganlo. Esperamos volver pronto a México para que liberen todas sus emociones en un concierto en vivo.

Papa Roach en entrevista con Publimetro (Foto: Cortesía Papa Roach)

¿Cuándo y dónde se presenta Papa Roach en Guadalajara?

16 de marzo, Pabellón Cultural Universitario. Abren puertas las 13:00 horas.

Además, en el festival Música X La Vida están Cuca, La Revolución de Emiliano Zapata, Rostros Ocultos, Kenny y Los Eléctricos, Elis Paprika, Garigoles, Yoss Bones, Pressive, Virrey, entre otros.