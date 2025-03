Gala Montes estalla contra Bárbara Islas y comparte foto íntima

Gala Montes revivió la polémica contra Bárbara Islas, ya que después de que tomaran fuerza las declaraciones de la actriz en el podcast de Yordi Rosado, en donde volvió a negar una relación sentimental, dejando como resultado una serie de publicaciones de la exparticipante de ‘LCDLFM’.

Fue a través del programa de YouTube de Yordi Rosado, en donde Bárbara Islas habló sobre la polémica que se generó con Gala Montes, señalando que nunca tuvieron una relación sentimental, por lo cual evitó colgarse de un movimiento a pesar de todas las críticas que recibió de los fanáticos de la artista.

“Hicimos un reto en el que me planta un beso de broma, pero de eso a una relación, no. Lo que pasó es que yo no podía sumarme a esta mentira, me parecía fuertísimo. Mucha gente me dijo: era tu amiga, por qué no la apoyaste, pues porque eso va en contra de mi persona. Aguanté vara. Fue muy doloroso todo lo que pasó, lo que se dijo de mí. No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias”, aseguró.

Gala Montes estalla contra Bárbara Islas y comparte comprometedora foto

Como parte de las popularidad que comenzaron a tener las declaraciones de Bárbara Islas, Gala Montes reapareció desde su cuenta de X para desmentir los comentarios de su compañera, explicando que nunca hizo nada sin consultarla, por lo cual la señaló de mustia.

“Mija si no te hubiera pasado eso, nade sabría quién es Bárbara Islas. Y 2da acepta que te gustan las morras también (nadie te sacó del closet, se te preguntó). Lo que haces para “librarte” del hate, que sabes perfectamente porque te cayó, MUSTIA”, publicó desde su cuenta de X.

Finalmente, la intérprete de “Tacara” publicó una fotografía de la actriz desde su sillón, señalando que podría hablar más, pero que no lo hará para no darle más protagonismo.

“No te voy a dar más protagonismo. Pero quieres que te recuerde lo que pasó esa noches? (ese es mi sillón)”, comentó acompañado de una fotografía.

Cabe destacar que las publicaciones de Gala Montes han generado distintas respuestas de los usuarios de X, por lo cual la artista las eliminó de su cuenta, dejando como resultado más comentarios en su contra por intentar exponer a Bárbara.