Shakira aúlla en Guadalajara: ‘Estos últimos tres años no han sido un camino de rosas’

El Estadio Akron de Guadalajara vibró con la energía de Shakira durante su presentación de Las Mujeres Ya No Lloran Tour, en el primer concierto realizado este domingo.

La colombiana demostró una vez más por qué es una de las artistas más queridas en México. La noche comenzó a la 21:50 horas (una hora y 20 de retraso) con el introducción de La huesera, encendiendo al público desde el primer momento.

Shakira aúlla en Guadalajara entre movimientos de caderas, mensajes y 45 mil personas (Foto: Nación Imago)

Shakira, ataviada con un conjunto blanco seguidas de fans seleccionados, previamente, salió a un costado de la cancha para iniciar la veladas tras siete años de ausencia.

La artista global mostró su habilidad para la danza y el canto, estableciendo el tono para una velada inolvidable.

Shakira llevó a los asistentes por un viaje a través de su carrera, interpretando éxitos como La Tortura, Whenever, Wherever, La bicicleta y Waka Waka. Canciones como BZRP Music Sessions #53 también formaron parte del setlist, demostrando su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas generaciones.

Momentos emotivos y sorpresas

Uno de los puntos culminantes fue la interpretación de Acróstico, donde se proyectaron imágenes de sus hijos, Milan y Sasha, provocando emotivas reacciones entre los asistentes.

Además, versiones en salsa de Chantaje y Monotonía pusieron a bailar a todo el estadio, mostrando la versatilidad de la artista. El estadio se transformó en un antro con luces robóticas y pirotecnia.

Conexión con el público tapatío

Shakira expresó su cariño por Guadalajara y México en general, agradeciendo el apoyo incondicional de sus fans.

“Estos últimos tres años no han sido un camino de rosas, pero es que la vida no es perfecta y de las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto. Y es que nosotras después de cada caída nos levantamos un poquito más fuerte, y si queremos llorar, pues lloramos; si no queremos llorar, pues no suponemos a trabajar y facturamos”, ante los gritos de los casi 45 mil personas.

El concierto culminó con She Wolf, donde una figura gigante de una loba acompañó su actuación, y BZRP Music Sessions #53, dejando al público eufórico y satisfecho.

Pocos reclamos y mucha fiesta

Algunos asistentes señalaron que las canciones fueron muy cortas al convertirse en remixes, por lo que no pudieron cantarlas como ellos querían. Muchos esperaban la presencia del mariachi, pero no se dio ese momento en el escenario.

Segunda fecha en Guadalajara

Shakira ofrece el segundo concierto este lunes 17 de marzo en el Estadio Akron.

