‘1938, cuando el petróleo fue nuestro’: lo que revela la cinta y por qué verla

1938, cuando el petróleo fue nuestro es un largometraje de ficción basado en hechos reales que retrata uno de los momentos más trascendentales en la historia de México: la expropiación petrolera.

Bajo la dirección de Sergio Olhovich, la película muestra el proceso de toma de decisiones del entonces presidente Lázaro Cárdenas, interpretado por el actor Ianis Guerrero.

El 18 de marzo de 1938 el Presidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria, para convertirse en propiedad de los mexicanos.

Ianis Guerrero hace de Lázaro Cárdenas en la cinta 1938, cuando el petróleo era nuestro (Foto: Cortesía)

A diferencia de un documental, este filme construye una narrativa dramática que ahonda en las emociones, dilemas y presiones que enfrentó Cárdenas al tomar la decisión de expropiar el petróleo de empresas extranjeras, una medida que cambiaría el destino del país.

El actor Ianis Guerrero se preparó intensamente para el papel, estudiando biografías y documentos históricos del ‘Tata’ Cárdenas, como era conocido el expresidente en su círculo cercano.

“Quería mostrar a un ser humano, no a una estatua. Un hombre que duda, que teme, que carga en sus espaldas el peso de una nación. México estaba a solo 18 años de la Revolución Mexicana, un conflicto sangriento con miles de muertos y traiciones. Y, además, se vivía una fuerte tensión internacional, con la Segunda Guerra Mundial en el horizonte”, explicó Guerrero.

Para lograr una interpretación más fiel, el actor tuvo que ganar 12 kilos, usar prótesis en la boca, orejas y cabello, además de recrear la postura característica de Cárdenas, quien tenía una lesión en la mano producto de una caída de caballo en su juventud.

A lo largo del año de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas, enfrenta la decisión más difícil de su mandato: expropiar la industria petrolera. Poderosas empresas extranjeras no están dispuestas a permitirlo; la resolución implica además indemnizarlas para evitar un conflicto internacional de grandes magnitudes. Es aquí donde el pueblo mexicano se une para aportar lo que puede con tal de que el petróleo regrese a las manos de la nación.

Un retrato de la época y el impacto en la sociedad

La película no solo aborda la perspectiva política de la expropiación petrolera, sino que muestra cómo afectó a la gente común:

“La historia se cuenta en dos universos: por un lado, el Palacio Nacional, con las decisiones políticas y la presión de figuras como Roosevelt y los embajadores; y, por otro, el pueblo mexicano, que enfrenta el impacto económico, la escasez de gasolina y la inflación”, detalló Ianis Guerrero.

Uno de los momentos más emotivos de la película es cuando el pueblo mexicano se une para indemnizar a las empresas extranjeras y conservar el petróleo en manos nacionales. Desde campesinos que donaban gallinas y puercos, hasta niños que ofrecían su dinero del domingo, la película muestra la solidaridad de la nación en un acto de soberanía.

Cine que rescata la historia de México

Ianis Guerrero destacó la importancia de contar historias nacionales con una visión propia.

“Hoy en día, consumimos mucho contenido extranjero, pero no nos gusta cómo nos retratan. México es más que narcotráfico y violencia. Somos un país solidario, con valores, y esas historias no se cuentan porque las decisiones sobre el cine no se toman aquí. Esta película es un esfuerzo por recuperar nuestra historia y orgullo nacional”.

Finalmente, el actor resaltó la importancia de ver la película en cines.

“Es una apuesta fuerte llevar este tipo de cine a 500 salas. Queremos que los mexicanos la vean, que se sientan orgullosos y recuerden que hubo un momento en el que nos unimos para defender lo nuestro. Porque esta lucha no termina: hoy hablamos del litio, del agua… pero la defensa de nuestros recursos sigue siendo un tema vigente”, concluyó.

Estreno en cines

1938, cuando el petróleo fue nuestro llegará a las salas de Cinépolis y Cinemex el 20 de marzo, con la expectativa de despertar el interés del público en un cine que rescata la memoria histórica de México.