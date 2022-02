Ianis Guerrero promueve el orgullo de la piel morena en la pantalla

Ianis Guerrero mantiene su buen paso en el cine y las series en las plataformas. El actor mexicano estrenó Señorita 89 por Starz Play; mientras realiza otros proyectos que lo mantienen con una buena salud actoral.

Lo hemos visto en Nosotros los Nobles, Club de cueros, Casi Divas, Capadocia, La bandida, entre otros importantes éxitos en los últimos años. También realiza sus propias historia, al involucrarse en la producción y la dirección, con la intención de crear contenido fuera de los estereotipos.

“Desgraciadamente los medios, me incluyo como creador de contenidos en el cine y la televisión, se repiten ideas y perpetúan estereotipos: los blancos son ricos y los morenos son pobres. Cuando vivimos en un país muy diverso, donde el cine debe mostrar a una sociedad más representativa y que no sea racista”, compartió Ianis Guerrero.

Tenoch Huerta y Yalitza Aparicio han sido protagonistas de noticias y críticas que dejan ver que la discriminación, clasismo y racismo siguen generando debate.

[ ¿Cómo entretener a tu mascota en casa? ]

[ Rentar de forma rápida y segura nunca fue tan fácil ]

“La intención es que justamente se muestre a las nuevas generaciones algo como: ‘soy una niña morena y la doctora es morena, no siempre es blanco’, no solamente que los morenos son delincuentes. Es urgente romper con todos estos estereotipos, prejuicios y contenidos que al final perpetúa eso. Creo que se está haciendo, pero muy despacio y siempre estos cambios son dolorosos al cuestionarte, pero sí se está buscando hacer ese cambio. Yo como actor moreno, estoy buscando generar contenidos donde los morenos no solo sean eso (delincuentes), como es la realidad de hoy en México”, detalló Ianis Moreno.

Entre concursos de belleza

Por el momento, el histrión puede verse en la serie Señorita 89, donde hace el papel de Antonio.

“Es una serie muy padre con un talento increíble, con una directora argentina que ganó Cannes, los productores son los hermanos Larrain y está escrito por mujeres. Trata sobre lo concursos de belleza, en especial uno que fue en 1989 y justamente de cómo estos concursos utilizaban a las misses (reinas de belleza) como monedas de cambio. Creo que es un proyecto muy actual, porque como sociedad son temas que nos estamos planteando y necesitamos conversar, para cambiar la visión y la forma de ver a las mujeres, no solo valen por ser bonitas”.

Bajo el género de thriller con un poco de comedia, el actor señaló que se plantea lo que hay detrás de los concursos de belleza.

‘Cuando ya no estés aquí’ llega a provocar escalofríos en las salas mexicanas

“Mi personaje es Antonio, quien trabaja en este lugar donde se desarrolla la historia que es La Encantada, una hacienda donde se preparaban las 32 misses para el concurso. Él toda su vida, como la mayoría de lo hombres en esta sociedad ven las cosas de fuera, hasta el momento que se enamora de una de ellas y cambia por completo su perspectiva. Termina dándose cuenta que lo que parece muy hermoso, en el fondo y tras bambalinas, es un infierno con un fondo muy machista y clasista”, agregó el actor.

Ianis Guerrero entre nominaciones y nuevos proyectos

Está prenominado a los premios Platino por la película El Cuartito.

Terminó de filmar la cinta Hijo de familia , que escribió y codirigió.

, que escribió y codirigió. También hizo 1938 que habla sobre el momento que marcó la independencia energética que se filmó en Palacio Nacional, donde hizo a Lázaro Cárdenas.

PUBLIMETRO TV: