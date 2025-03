Hijo de Pepe Aguilar revela la verdadera razón por la que no quiere volver a tener contacto con su padre

Tras la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, anunciada en junio de 2024, el apellido Aguilar volvió a ser tendencia en las redes sociales, sobre todo por las críticas que se desataron debido al romance que se dio a conocer semanas después de que el intérprete de ‘Adiós amor’ rompiera el compromiso que tenía con Cazzu.

Para una de las dinastías más famosas y antiguas del regional mexicano, podría ser difícil sobrellevar los señalamientos que se les han hecho por diversos internautas, lo que ha causado que sus nombres se viralicen cada cierto tiempo.

Una de las cuestiones que más ha alarmado a la prensa y al público mexicano es el distanciamiento que ha tenido Pepe Aguilar con su hijo mayor, lo que ha despertado varias especulaciones al respecto, entre ellas, lo que difiere al tema de su media hermana, Ángela Aguilar y su relación.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Emiliano Aguilar rompe el silencio

El hijo mayor de Pepe Aguilar causó revuelo después de que decidiera incursionar en un género muy alejado del regional mexicano, marcando la diferencia en el legado que ha dejado por décadas su familia.

Ahora, tras estar más de dos años distanciado de su padre, Emiliano Aguilar ha revelado en el podcast El Bordo Entertainment la razón oculta del por qué prefirió alejarse de su progenitor, quien hasta el momento tampoco ha conocido a su nieta, hija del rapero.

El mayor de los hijos de Pepe Aguilar ha confesado que quiere retomar contacto con el intérprete de ‘Por mujeres como tú’, pero que no será pronto debido a unos planes que aún tiene en mente antes de acercarse:

“Lo quiero un chingo. No hemos hablado en dos años y medio. No le quiero hablar ahorita y no es porque yo esté mal con él o porque lo odie. No quiero hablar con él porque quiero hacer esto (su carrera musical) solo. No quiero que me ayude nadie.”

El cantante también pidió detener los comentarios de odio y el acoso mediático hacia su padre, quien no ha sido protagonista en las polémicas que confieren a sus medios hermanos, Leonardo y Ángela:

“Mi papá es una buena persona, siempre lo he dicho. Siento que no se merece todo el ‘hate’ que le están tirando.”

Emiliano Aguilar inició en el género urbano del rap en 2024, ha lanzado 6 sencillos y hasta el momento sus obras han sonado en el sur de Estados Unidos y en algunos lugares de México.