Poncho Cadena y Litzy ‘cocinan’ proyecto especial antes de la boda

Poncho Cadena es un chef mexicano reconocido por su estilo innovador en la cocina y su enfoque en ingredientes frescos y técnicas creativas. Ha estado al frente de varios restaurantes exitosos en México, destacando por su autenticidad y carisma. Además de su trabajo en la gastronomía, ha ganado popularidad en televisión como conductor y jurado en programas culinarios.

Poncho Cadena se encuentra en plenas grabaciones del reality televisivo y se tomó una pausa para charlar con Publimetro sobre esta nueva temporada de MasterChef Celebrity Generaciones, que se estrenará el 30 de marzo.

“Esta temporada está muy, muy divertida, porque con la suma de MasterChef Celebrity Generaciones, es un programa muy entretenido. No es que sean propiamente invitados, es una competencia individual al final, pero las dinámicas tienen que ver un poco con las generaciones. Entonces, creo que es un programa sumamente familiar, muy divertido, pues hay de todo y, ya sabes, sobre todo muchas sorpresas”, explicó el chef.

Poncho Cadena y Litzy 'cocinan' un nuevo proyecto juntos (Foto: TV Azteca)

Al preguntarle si esta temporada será “de chile, mole y pozole”, respondió entre risas: “Hay de todo en estas nuevas generaciones: influencers, actores reconocidos, conductores... Es una fusión que va a generar mucha conversación. Sin duda, es una gran adición a MasterChef, y estoy muy contento de estar otra vez con mis compañeros, con Claudia (Lizardi). La producción está increíble, la verdad es que lo hemos pasado muy, muy bien y la competencia está buena”.

Cadena resaltó lo mucho que disfruta de este tipo de formatos en la televisión.

“Para empezar, formar parte de una marca como MasterChef es increíble para mí como cocinero. Lo que me gusta mucho en esta ocasión es que aprendes de las diferentes generaciones. Yo pertenezco, por ejemplo, a la edad del cassette, pero aprendí mucho de las nuevas generaciones, que tienen más o menos la edad de mis hijos. Vas viendo y aprendiendo de ellos”.

En el marco de su décimo aniversario en México, MasterChef Celebrity Generaciones promete una temporada sin precedentes. El programa reunirá a 20 personalidades del entretenimiento nacional, representando cuatro generaciones distintas: Los Clásicos, Generación Cassette, Millennials y La Nueva Generación.

“La mano que tiene, por ejemplo, Anabel (Ferreira) o la señora Ofelia (Medina), es un espectáculo. Tienen que ver a Ofelia Medina en la cocina de MasterChef, es una verdadera maravilla. Imagínate lo que significa para mí juzgar un plato de Ofelia Medina. Al final, estamos perfectamente calificados para evaluar platillos, y se nota la evolución en cada temporada. Se ve el interés y las ganas de cada participante, independientemente del talento que tengan”.

Planes a corto plazo

“Ahorita estoy 100% enfocado en MasterChef y en mis restaurantes, aunque eso lo manejo junto con mi equipo de trabajo. Y sí, eso de la boda, por ahí en octubre… Ahí veremos. También estamos diseñando un espacio culinario bien padre junto con Litzy, que ya luego les platicaré con detalles. No será solo estético, sino algo realmente especial”.

La debilidad de Poncho Cadena

El chef confesó que hay algo que no se le da tan bien en la cocina.

“Quizás donde menos tengo expertise, que no es que no sepa hacerlo, sino que simplemente hago más lo que me gusta dentro de la cocina, es el manejo de masas y panadería. Obviamente sé hacer pan, pero es una especialidad en sí misma. Me gustaría ser mejor panadero”.

Boda con Litzy

En cuanto a su vida personal, recientemente ha llamado la atención su relación con la cantante y actriz Litzy. Aunque la pareja ha mantenido su romance de manera discreta, han compartido algunos momentos juntos en redes sociales, mostrando su complicidad y felicidad.

“Obviamente, también por mi relación con Litzy me han puesto más frente a las cámaras. Ella es artista y tiene casi 30 años de carrera. Entonces, sí, hay cosas incómodas, pero te adaptas, no pasa nada”.

También dejó en claro que el amor le da otro sazón a sus platillos:

“Me imagino que sí (ríe). Si estás contento, si estás feliz, en paz y tranquilo, tienes más posibilidad de trabajar en calma y, por lo tanto, de obtener mejores resultados”.

¿Cuándo se estrena MasterChef Celebrity Generaciones?

El reality show debutará el domingo 30 de marzo a las 20:00 horas por Azteca Uno.