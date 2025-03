Bruno Bichir y Lisset, dos figuras reconocidas del teatro mexicano, se han unido para mostrar su talento a través de la icónica obra ‘Cabaret’. Su incorporación al elenco ha generado gran expectación, pues ambos actores son conocidos por su versatilidad y entrega en cada proyecto. La fusión de sus talentos promete una interpretación única y memorable de esta obra clásica, que ha cautivado al público durante décadas.

La obra ‘Cabaret’, ambientada en Berlín de los años 30, exige una gran capacidad para transmitir la complejidad de sus personajes y la atmósfera de la época.

Bruno Bichir y Lisset fusionan su pasión por el teatro con su entrada a ‘Cabaret’ (Foto: Cortesía)

Bruno Bichir y Lisset, con su vasta experiencia en teatro, cine y televisión, aportan una profundidad emocional y una intensidad escénica que enriquecen la puesta en escena, al mismo tiempo de conectar con el público a través de la música.

‘Cabaret’ invita al público a sumergirse en una historia que ha trascendido generaciones a través de la reflexionar sobre los temas universales que plantea el musical. Al respecto de su entrada y regreso a la obra, respectivamente, Bruno Bichir y Lisset compartieron con Publimetro el proceso por el que atraviesan para el viaje a través del musical de Joe Masteroff.

‘Cabaret’ siempre resuena como un proyecto relevante en la carrera de cualquier artista, ¿cómo se sienten de formar parte del musical?

“Lo tomo con asombro, con rigor, con ganas de seguir hurgando y experimentando en la tarea propia del quehacer teatral. Entonces, eso me da me llena de amor, ya no de felicidad, sino de amor, o sea, esto es un regalo del universo, hacer un personaje tan emblemático, en una obra tan bella. El teatro en su en su labor efímera o en su paso efímero por el universo sigue siendo trascendente, sigue teniendo esa fuerza descomunal”, dijo Bruno Bichir.

Por su parte, Lisset comentó, “El teatro siempre es algo que a mí me acompaña, mi formación es de teatro y yo digo que los personajes y las obras llegan en el momento que tienen que llegar, en el tiempo que tiene que llegar, en el lugar que tiene que llegar y jamás me lo imaginé. Ha sido un viaje glorioso, ha sido increíble que después de haber hecho Mamna mía!, el teatro conserve esta experiencia inmersiva, pero con este giro que da el concepto de la de la obra, que es entre guerras”.

Bruno Bichir y Lisset fusionan su pasión por el teatro con su entrada a ‘Cabaret’ (Foto: Cortesía)

Sally Bowles y El Emcee son personajes con una personalidad en particular, pero cada artista que pasa deja su toque personal, ¿de qué manera abordan sus personajes?

“El personaje es tan complejo que que sigo buscándolo, me pasé hace 20 años 400 funciones buscando al personaje, pasaron 20 años y me ha estado persiguiendo durante 20 años y ahora tengo la fortuna, bendito el universo, de volverme a parar en el mismo escenario, o sea, son casi en las mismas condiciones donde la dejé, pero tampoco hay mucho a dónde huir, porque esta obra se ponga donde se ponga, en la época en la que se ponga tiene las mismas características porque ya la obra es muy poderosa”, explicó Bruno.

Al respecto, Lisset añadió, “Mi personaje llega en el mejor momento, te voy a decir por qué. No es un personaje fácil, pero es un personaje muy noble, en mi en mi momento, o sea, yo digo, a mis 52 años, que salga y llegue es por algo, porque yo también ya lo había decretado. Yo quiero este personaje porque me saca, me hace atreverme. Yo sigo escudriñando a Sally Bowles, la sigo descubriendo, sigo viendo cosas que digo: qué bonito está este personaje, que me deja ser como ella misma, un ser libre”.

Bruno Bichir y Lisset fusionan su pasión por el teatro con su entrada a ‘Cabaret’ (Foto: Cortesía)

A pesar de que ‘Cabaret’ sea considerada uno de los musicales más relevantes, también incluye muchos desafíos, ¿qué retos y satisfacciones enfrentan con el proyecto?

“Que me dé el aire, pero ya era mi reto que me diera el aire hace 20 años. Lo sorprendente en todo caso es darme cuenta que me da el aire y que todavía puedes tirar más, que todavía puedo entregar cosas más sorprendentes, armónicas y provocadoras que hace 20 años, el personaje es tan elástico que todo puede caber”, dijo.

Bruno Bichir y Lisset fusionan su pasión por el teatro con su entrada a ‘Cabaret’ (Foto: Cortesía)

Además Lisset agregó, “Los retos son siempre saber desde dónde voy a empezar para abordar a Sally Bowles, después de su Primera Guerra Mundial, pues no eres nadie, pues ya yo digo: ya me quitaron todo, menos mi libertad, mi libre albedrío. Eso es un reto porque de entrada no me puedo imaginar qué es vivir literal, porque estamos en tiempos de guerra y sabemos desgracias, pero no hemos vivido una guerra mundial y no te has sentido oprimida y no te has sentido sin existir, entonces, yo hago muchos ejercicios”.