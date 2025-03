Influencer arremete contra las canciones y cantantes de narcocorridos: “no es humano”

Después del hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, orquestado por el colectivo de ‘las madres buscadoras’, algunos influencers han emitido su punto de vista sobre el controversial caso que ha paralizado al país durante las últimas semanas.

La situación provocó que la opinión pública se dividiera, causando diversas reacciones en la ciudadanía, sobre todo por el impacto que causaron las imágenes que se filtraron, en las que se podían observar pertenencias materiales de varias personas.

El caso ha sido cuestionado por los mexicanos y el tema ha sido tendencia en las redes sociales durante las últimas dos semanas. Por otro lado, el gobierno federal también ha emitido declaraciones al respecto, asegurando que están investigando a profundidad el hallazgo.

Pese a esto, algunas figuras públicas también se han pronunciado al respecto y abiertamente han denunciado que los mexicanos se han estado acostumbrando al crimen.

Fiscalía de Jalisco entrega expediente de Teuchitlán a la FGR La Fiscalía de Jalisco comparte oficialmente la entrega de la carpeta de investigación del Rancho Izaguirre, Teuchitlán, a la FGR. X -TWITTER-/ Fiscalía del Estado de Jalisco/ AP/ Alejandra Leyva/

Luisito Comunica expone su punto de vista sobre el caso de Teuchitlán

Luisito Comunica ha sido uno de los influencers que ha hablado del polémico caso. Por medio de sus redes sociales, el famoso publicó un video comentando sobre el hallazgo en el Rancho Izaguirre, mencionando que es un asunto que hemos normalizado.

“Cuando se dio a conocer el horrible caso del supuesto campo de exterminio que fue encontrado en Jalisco pocos realmente nos sorprendimos, ¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Por supuesto. Pero ¿Sorprendernos? No realmente. Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que eso que pasó en Jalisco es tan sólo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país."

Tras la grabación, Luisito Comunica fue tendencia en redes y causó una serie de opiniones divididas, pero no sería el único en exponer su sentir sobre la situación.

Luisito Comunica Imágenes de @luisitocomunica

Silvana la Marciana critica cantantes de narcocorridos

La influencer, que ha sido señalada por sus polémicas declaraciones en sus videos, recientemente en TikTok habló sobre el caso de Teuchitlán. Criticó el narcocorrido por su relación con la violencia que azota al país y a los intérpretes de éste, quienes no han emitido comentario alguno sobre los recientes hallazgos en el Rancho Izaguirre en Jalisco.

“Sé que me van a funar por lo que voy a decir, pero no estoy aquí para generar una guerra de fandoms. Si no te gusta mi opinión, simplemente no la escuches (...) Mi crítica es sobre la música que se está escuchando... si tú tienes poder de no escucharla, si tú tienes al alcance el no hacer un video con un sonido con alguno de estos corridos que perpetran en todo esto, chance, no lo uses.”

La famosa también habló sobre la indiferencia de los cantantes del género, quienes han evitado pronunciarse sobre lo ocurrido:

“Me parece inhumano que los artistas de este género no muestren solidaridad con las familias afectadas. México está de luto y esta música sigue sonando con fuerza como si nada estuviera pasando.”

A continuación puedes ver el video completo: