Luisito Comunica explota ante el caso Teuchitlán: “Me llena de miedo y me rompe el corazón”

El famoso influencer Luisito Comunica no pudo evitar quedarse callado ante el caso de Teuchitlán, por lo que recurrió a sus redes sociales para desahogarse sobre la ola de violencia que se vive en México y visibilizar la problemática. El youtuber aseguró que a pesar de que ama ser mexicano, “le rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma”.

Fue el 5 de marzo que el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró tres supuestos campos de exterminio en Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, lugar donde personas habrían sido privadas de su libertad y torturadas hasta la muerte por parte de grupos delictivos, que además supuestamente usaban el lugar como un centro de adiestramiento.

Diversas prendas de vestir y pertenencias personales fueron encontradas en el rancho, las cuales se relacionaron con las innumerables víctimas del caso, hecho que impactó a todo México.

La policía monta guardia frente a la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el jueves 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Alejandra Leyva) AP (Alejandra Leyva/AP)

Luisito Comunica se pronuncia ante la violencia en México

A través de su cuenta oficial de Instagram en la que rebasa los 33.6 millones de seguidores, Luisito Comunica se desahogó ante esta problemática que se vive en el país. “Desde que tengo memoria México es un país con muchísima violencia”, comenzó.

“Esto es algo que lamentablemente los mexicanos tenemos muy normalizado, al punto en que recientemente cuando se dio a conocer el horrible caso del supuesto campo de exterminio que fue encontrado en Jalisco, pocos realmente nos sorprendimos. ¿Nos conmovimos? Sí ¿Nos pusimos tristes? Por supuesto. ¿Pero sorprendernos? No realmente”, continuó el video.

Asimismo, arremetió contra la corrupción que existe en México y destacó su disgusto ante los mandatarios que ha tenido el país: “Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es tan solo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país (...) Tristemente son todos los presidentes que hemos tenido, todos son la misma basura; que ojalá esto de Jalisco fuera lo único que está pasando en México, pero no, esto se escucha en todos lados y a cada rato”.

No obstante, destacó su amor por México, aunque también su miedo por la violencia que existe en territorio azteca: “Quiero aclarar algo importante, yo amo México, amo ser mexicano, me siento orgullosísimo de haber nacido en estas tierras y amo vivir aquí, pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma. Es desgarrador y duele pensar que estamos viviendo en un estado de repetición”.