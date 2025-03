Nodal lanza indirecta a Cazzu tras tema dedicado a Ángela Aguilar: “Ya supérame”

Christian Nodal ha decidido romper el silencio sobre la polémica que se generó a partir del lanzamiento musical de Cazzu que lleva por nombre “Con otra”, mismo que ha causado controversia entre los usuarios, ya que aseguran que tiene relación con Ángela Aguilar, por lo cual el intérprete mexicano decidió responder con una indirecta para su expareja.

Desde hace tiempo, Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar han sido relacionada y comparadas por el vínculo que compartieron con Christian Nodal, no obstante, como una nueva etapa en su carrera, la artista argentina ha estrenado una serie de lanzamientos musicales, los cuales tienen cierta relación con el final abrupto de su noviazgo con el cantante de regional mexicano.

Ángela, Christian y Cazzu Christian Nodal protagoniza nueva polémica en medio del lanzamiento de otro álbum. (Instagram @Ángla_Aguilar_ @Nodal @Cazzu)

Christian Nodal lanza indirecta a Cazzu tras tema dedicado a Ángela Aguilar

Fue a través de Instagram, en donde un usuarios de colocó un comentario en una publicación de Christian Nodal, señalando que debería escuchar el último lanzamiento de Cazzu, por lo cual el intérprete de regional mexicano respondió con una indirecta para la cantante argentina.

“No señor Nodal ahorita estamos con TE VA ENGAÑAR”, dijo un usuario, a lo que el artista de regional mexicano respondió, “Yo ando con la de Ya supérame y eso no me impide disfrutar de él amigo! Jajajaja”.

Christian Nodal lanza indirecta a Cazzu tras tema dedicado a Ángela Aguilar (Foto: Instagram @chamonic3)

Al respecto de la controversia que se generó en redes sociales, la usuaria identificada como Chamonic compartió la publicación, señalando que Nodal ya estaría cansado de todos los comentarios que recibe por su exrelación, tomando en cuenta que ya se encuentra en otra etapa de su vida a nivel personal y profesional.

“Jajajajaja Nodal responde muy sutilmente a un comentario venenoso ….! Jajajaja 😝😬🤷🏻‍♀️😱 así pasa cuando sucede, le siguen buscando ya lo encontraron… Nodal ; yo ando con la de Ya supérame y eso no me impide disfrutar de él amigo! Jajaja. A la q comento te cuento que la canción no se llama así la q quisiste decir jaja”, escribió.