Teoría conspirativa: ¿Hailey Baldwin le hizo brujería a Justin Bieber?

Hailey Baldwin y Justin Bieber han sido tendencia desde que su relación fue confirmada en 2018, y su romance no ha pasado desapercibido para el mundo del espectáculo. Los artistas han dejado evidencia de los altibajos que han tenido durante el paso de su amorío previo a convertirse en padres.

Pese a ser una de las parejas más criticadas por el público, los famosos han sabido fortalecer su vínculo, que existe hasta la actualidad, al mismo tiempo que han demostrado que parecen estar disfrutando de una nueva etapa en sus vidas, caracterizada por la estabilidad y alegría por la llegada del pequeño Jack Blues Bieber.

Así fue su historia antes de comprometerse

En noviembre de 2009, en un evento del Today Show, Hailey Baldwin, de 12 años, fue presentada a Justin Bieber. El intermediario fue el actor Stephen Baldwin, padre de la modelo, quien facilitó el primer encuentro entre los dos, con la aprobación de Pattie Mallette, la madre de Justin.

Ese acercamiento no fue más allá que solo un apretón de manos. Años después, en una entrevista para Vogue, Hailey confesó que en ese momento no sintió atracción hacia el cantante, reconociendo que tampoco era seguidora de su música y que la diferencia de edad, más la relación que el cantante mantenía con Selena Gómez, nunca la hizo pensar en un posible romance.

Dos años después (2011), sus caminos se volverían a encontrar durante la premiere del documental Never Say Never en Nueva York. Cabe destacar que en aquella época la modelo declaró ser ‘Team Jelena’ (Justin Bieber y Selena Gómez).

La amistad que se convertiría en un romance

Pero no es hasta 2014, tres años después, que los famosos volvieron a reencontrarse en la iglesia Hillsong. En ese momento su relación comenzó a evolucionar y se hicieron amigos cercanos. Pese a los rumores de un posible romance, ambos negaron rotundamente en entrevistas. Justin, en redes sociales, aclaró que estaba “súper soltero” y que Hailey solo era una amiga.

Las dos estrellas siguieron compartiendo momentos juntos, como la celebración de Año Nuevo en 2014 y un beso en las fiestas de 2015 en una fiesta en St. Barts. Ante la exposición, un año después, finalmente el intérprete de Never Say Never declaró en una entrevista para GQ que estaba sintiendo algo por Baldwin, pero reveló que no estaban en una relación exclusiva, ya que las cuestiones en su vida personal y su carrera no le permitían comprometerse por completo con ella.

Por otro lado, Hailey también fue cuestionada por la prensa estadounidense y la modelo mencionó que los sentimientos eran mutuos. Sin embargo, no había exclusividad en su vínculo y prefería mantener su relación sin etiquetas y privada. Meses después, se distanciaron y la famosa reveló que habían “muchas cosas raras”.

Se reencontraron en 2018 (dos años después), después de que Justin Bieber terminara su controversial relación con Selena Gómez, la cual estuvo marcada por intermitencias y caos por la intromisión de la intérprete de ‘Un año sin ver llover’ en todas las relaciones que tenía el canadiense.

Su encuentro se dio al estar en la misma conferencia religiosa en Miami. En ese instante, el cantante le confesó a la modelo que en esta ocasión no iban a ser solamente amigos, por lo que fueron captados públicamente demostrando evidentes gestos de amor.

A mitad de 2018, Justin Bieber sorprendió a sus seguidores cuando anunció a través de sus redes sociales que se había comprometido con Baldwin después de una cita romántica en las Bahamas:

“Hailey, estoy tan enamorado de todo lo que eres. Estoy tan comprometido a pasar mi vida conociéndote y amándote con paciencia y amabilidad.” En su emotivo mensaje, prometió: “Mi corazón es COMPLETAMENTE y TOTALMENTE TUYO, y siempre te pondré en primer lugar.”

A partir de ese momento, la relación ha sido blanco de críticas y en redes sociales teorías sobre un presunto acoso por parte de Hailey a Justin Bieber han surgido, dividiendo la opinión pública.

¿Hailey Bieber le hizo brujería a Justin Bieber?

Recientemente, en TikTok y en X, ha viralizado un video de Hailey Bieber en el que supuestamente está realizando un ritual. Se ve una copa de sahumerio, que es una práctica ancestral que consiste en quemar sustancias aromáticas para purificar y armonizar el ambiente. Generalmente se utiliza para limpiar y proteger energéticamente.

La cuenta de @sylvestera45 subió la grabación y aseguró que esa era la prueba de que la modelo había realizado rituales para enamorar a Justin Bieber y alejarlo de Selena Gómez.

“Según varias publicaciones de TikTok, Erica Chidi habría ayudado a Hailey con rituales y muñecos voodoo.”

El video ha sido compartido por diversos influencers que supuestamente se dedican a ese tipo de prácticas y afirman que en ‘Mercurio retrogrado saldrían muchas verdades a la luz’, entre ellas la razón por la que presuntamente Justin Bieber se casó con Baldwin.

Hasta el momento, todas son especulaciones por el video y en las redes sociales han surgido diversos comentarios, entre ellos está la constante difamación que Hailey ha tenido por parte de los seguidores de Selena Gómez.

Dos años después

