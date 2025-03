¿Quién es el papá de Gala Montes y por qué dejó a la familia?

La relación familiar de Gala Montes ha generado un sinfín de especulaciones, sobre todo después de la entrevista que su mamá cedió a Adrián Marcelo, en la que reveló varios detalles de su dinámica familiar que causaron polémica. De esta manera usuarios de redes sociales se preguntan quién es el padre de la actriz y dónde está.

Adrián Marcelo ofreció 350 mil pesos a Crista Montes a cambio de una entrevista. Fuentes cercanas a la familia revelaron a TVNotas que Gala Montes amenazó a su mamá con demandarla en caso de aceptar el encuentro, lo que parece ser que no le importó, pues la entrevista ya se subió a Youtube y hasta el momento cuenta con más de un millón 500 mil reproducciones.

En esta entrevista Crista narró la manera en la que sus hijas le propinaron una golpiza tras un conflicto que se derivó de un cereal. Asimismo, Adrián Marcelo llamó a sus seguidores para frenar el odio hacia Gala Montes y aseguró que le gustaría disculparse con ella.

Crista Montes revela que Gala la golpeó Fuertes revelaciones

¿Quién es el papá de Gala Montes?

Gala Montes siempre ha sido muy abierta respecto a la ausencia de su padre, Juan Fernández. En una entrevista con Matilde Obregón, la intérprete de ‘Tacara’ aseguró: “Mi papá me abandonó, sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa. Creen que es un tema que todavía me duele. Obviamente uno tiene ciertos patrones, ciertas conductas negativas y están en tu inconsciente todo el tiempo, pero es algo que he sabido trabajar muy bien”.

“Con todo y todo lo perdono. Sí me ha buscado, pero no he querido verlo porque lo que sea que necesité no me lo dió en su momento, ya lo tengo y ahora ya no necesito cariño, lo he sabido llenar yo bien. Mi hermana sí lo ve, pero a mí no me afectó tanto porque yo estaba más chiquita”, agregó.

Fue antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos México’ que Gala Montes re reconcilió con su padre, no obstante después de que el reality finalizó no ha hecho actualizaciones sobre su relación con Juan Fernández.