¿Cuánto le pagó Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes por entrevistarla?

Tanto Adrián Marcelo como la mamá de Gala Montes se vieron sumergidos en la polémica tras la entrevista en la que colaboraron. Crista Montes no solo recibió un sinfín de críticas, sino también un exorbitante pago a cambio de su participación, pues aunque el regiomontano le ofreció una cantidad específica de dinero, ella habría subido el precio.

La mamá de Gala Montes confirmó su entrevista con Adrián Marcelo a través de una foto en Instagram, a la que le colocó la descripción: “No cabe duda que me llevo una sorpresa, el Sr. Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. El Sr. es un caballero, él y su equipo me trataron súper bien. Maravilloso anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más. Gracias, me llevo un gran sabor de boca”.

“Con una mamá así mejor nadota, por algo no le hablan sus hijas”, “Por eso su hija la sacó de su vida”, “Qué horror que por unos minutos de fama le haga esto a su hija”, “Ahora entiendo a las chicas Montes, mejor huérfanas”, “Anciana hambreada, por unos pesos acaba de perder a su familia para siempre” y “Luego no ande llorando que sus hijas no la quieren y no la ayudan”, fueron algunos de los comentarios que recibió la señora.

¿Cuánto dinero recibió la mamá de Gala Montes por ser entrevistada por Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo realizó una oferta inicial a la mamá de Gala Montes a través de una publicación en X: “Si alguien tiene contacto con la señora Crista Montes, dígale que le ofrezco 350 mil pesos por una entrevista. La oferta no tiene caducidad”.

No obstante, una fuente anónima confesó a TVNotas que Crista exigió más dinero: “Crista le ha dicho a la gente de Adrián que su testimonio vale más de 350 mil pesos, ya que va a ser una entrevista súper viral y él va a monetizar mucho con ella. Ya dijo que si quiere hable con ellos. Mínimo medio millón de pesos. Adrián seguramente aceptará por la obsesión que tiene con Gala”.

“Crista no atraviesa un gran momento económico. Recuerda que ella era representante de Gala y tras el pleito dejó de percibir el dinero que ganaba con ese trabajo. Este medio millón de pesos que pretende, le caería de lujo a su vida”, reveló la fuente mencionada.