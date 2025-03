Adrián Marcelo ofrece increíble cantidad de dinero a mamá de Poncho de Nigris por entrevistarla

En medio de la polémica por la entrevista que Adrián Marcelo le realizó a la mamá de Gala Montes, Leticia De Nigris, madre de Poncho de Nigris reveló que el youtuber se acercó a ella para hacerle una oferta por una exorbitante cantidad de dinero a cambio de un encuentro como el que tuvo con Crista Montes.

Hace unos días se subió a Youtube la entrevista que Adrián Marcelo le hizo a Crista Montes por la que el regiomontano le ofreció 350 mil pesos. De esta manera, la mamá de Poncho de Nigris aseguró que le gustaría tener su propio espacio en el canal del exhabitante de LCDLFM.

“Ya nada más estoy esperando que me llegue una entrevista como la de Adrián Marcelo para que me dé la nota. ¡Qué barbaridad, qué emoción! Ahorita todo el mundo gritando: ’Doña Leti, estamos con usted‘”, aseguró Leticia de Nigris en una transmisión en vivo.

Adrián Marcelo ya le hizo una oferta a la mamá de Poncho de Nigris

Por su lado, Poncho de Nigris reprobó las acciones de Crista Montes por medio de una publicación en X: “Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer una padre o madre a su hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se prestó a eso por dinero”.

Asimismo, advirtió tanto a Adrián Marcelo como a su mamá en caso de encontrarse: “Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas mamad… porque conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño”.

No obstante, a través de sus redes sociales Leticia de Nigris confesó que ya hubo un primer acercamiento con Adrián Marcelo, quien le ofreció medio millón de pesos por una entrevista: “Todo lo negativo se regresa. La vida es un boomerang, a veces estás arriba y a veces abajo. La gente se molesta por todo”.