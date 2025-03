¿Quién es Mayrín Villanueva, actriz que denunció que fue hackeada?

Mayrín Villanueva es una reconocida actriz mexicana, quien ha destacado por su participación en numerosas telenovelas y programas de televisión. A lo largo de su carrera, ha destacado por su talento y versatilidad en la actuación, ganándose el cariño del público, sin embargo, hace poco llamó la atención por algo distinto.

Recientemente, Mayrín Villanueva se vio envuelta en una situación delicada al ser víctima de hackeo en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Facebook. Este incidente generó preocupación entre sus seguidores, ya que la actriz alertó por el uso indebido de su imagen.

Mayrín Villanueva (Captura)

Ante esta situación, Mayrín Villanueva hizo un llamado a sus seguidores para que no cayeran en engaños ni proporcionaran información personal a través de la cuenta hackeada. Además, aclaró que ella no estaba solicitando dinero ni realizando ninguna actividad a través de esa plataforma.

“Me hackearon la cuenta de Facebook y no la puedo recuperar, es imposible hacer algo al respecto. Hay una persona que tiene el control y ha creado otra página en la que pide suscripciones y publica fotos mías. Esto ya lleva un tiempo, este hacker está pidiendo dinero y publicando fotos mías que ni siquiera son de mi cuerpo, pero le ponen mi cara. Hay otras cosas que también quiero aclarar: por favor, no caigan en el engaño, no soy yo, todo es una mentira”, explicó la actriz.

¿Quién es Mayrín Villanueva, actriz que fue hackeada?

Mayrín Villanueva es una actriz mexicana que nació el 8 de octubre de 1970 en Toluca, Estado de México. Inició su carrera en el Centro de Educación Artística de Televisa y rápidamente se abrió camino en el mundo de las telenovelas.

Mayrín Villanueva

A lo largo de su trayectoria, Mayrín Villanueva ha participado en numerosas producciones televisivas, destacando su versatilidad para interpretar diversos personajes. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran telenovelas como “Preciosa”, “Amigas y rivales”, “Niña... amada mía”, “Yo amo a Juan Querendón” y “Mi corazón es tuyo”.