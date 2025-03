Tenoch Huerta vuelve a Marvel tras escándalo de agresión sexual; ¿De qué se le acusó?

El nombre de Tenoch Huerta se volvió tendencia en redes sociales luego del anuncio de su regreso a Marvel para la próxima entrega de la saga de ’Avengers‘; todo esto después de su renuncia a la franquicia en un intento por limpiar su imagen tras acusaciones en su contra por violencia sexual.

Al parecer Tenoch Huerta volverá a darle vida a Namor, pero esta vez en ’Avengers Doomsday‘, producción en la que compartirá créditos con estrellas de la talla de Florence Pugh, Joseph Quinn, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Paul Rudd, Sebastian Stan, Letita Wrigth, Wyatt Russell, Ebon Moss-Bachrach y Simu Liu.

Por el momento no se tienen muchos detalles acerca de la siguiente entrega de ’Avengers‘, solo lo que se ha anunciado en redes sociales y que se estrenará en los cines de Estados Unidos el primer día de mayo de 2026, mientras que algunos otros países estará disponible el 30 de abril de 2026.

¿De qué acusaron a Tenoch Huerta?

En 2023 Tenoch Huerta fue acusado por María Elena Ríos por agresión sexual. La saxofonista señaló al actor por quitarse el condón sin su consentimiento en pleno acto sexual.

De esta manera, lanzó un comunicado en el que anunció su descanso de la actuación y su renuncia a Marvel tras el escándalo y las acusaciones en su contra.

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película ‘Fiesta en la Madriguera’”, anunció en un comunicado que se le entregó a Ciro Gómez Leyva. “Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto”.