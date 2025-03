Contraataque. David Calderon as Combo in Contraataque. Cr. Courtesy of Netflix ©2025

‘Contraataque’ se ha posicionado como una de las producciones favoritas de los usuarios en la plataforma de Netflix, ya que la cinta remarca la historia de un capitán en compañía de su escuadrón, los cuales caen en la trampa de un grupo criminal, desatando diversas situaciones a las que se enfrentan los personajes, mismos que fueron representados por artistas como Luis Curiel, Luis Alberti, Noé Hernández, David Calderón, entre otros.

David Calderón, actor clave en la cinta, ha compartido detalles sobre el éxito de esta producción mexicana que ha alcanzado gran popularidad en esta plataforma de streaming, resaltando su entusiasmo por la respuesta del público en redes sociales, donde ha recibido numerosos comentarios y mensajes positivos sobre el proyecto mexicano.

David Calderón comparte los detalles detrás del éxito de 'Contraataque'

Como parte del éxito que ha generado y ante el interés del público, David Calderón compartió detalles exclusivos con Publimetro sobre todo el proceso detrás de la popularidad del proyecto.

‘Contraataque’ sigue como una de las favoritas de los usuarios de Netflix, ¿cómo te sientes de formar parte de este proyecto?

“La verdad es que estamos muy contentos. Yo particularmente estoy como en un estado de shock, la verdad, no me esperaba todo esto, o sea, la respuesta que hay por la película. De repente me pongo a leer todos los comentarios a través de los que la gente está creando mucho cariño”.

El público suele estar interesado en el resultado, pero, ¿cómo fue el proceso detrás de ‘Contraataque’?

“Fue muy intenso, pero también fue sumamente valioso. Estuvimos alrededor de 2 meses en un entrenamiento muy intenso con un coach de artes marciales, con el empezamos a ver las primeras coreografías de cuerpo a cuerpo, sobre cómo manejar la energía de la violencia a nuestro favor y después de eso tuvimos una semana en cuarteles con las fuerzas especiales tomando un curso intensivo de fuerzas especiales y ahí fue donde creo que se terminó de diluir un poco lo que implica dar tu vida por el país”.

David Calderón comparte los detalles detrás del éxito de 'Contraataque' Contraataque. David Calderon as Combo in Contraataque.

Ante el éxito que ha generado, ¿qué significa este proyecto en tu carrera?

“Está siendo una verdadera locura, no me dejan de llegar mensajes, creo que a todos nos está pasando un poco lo mismo. La verdad, este yo estoy muy orgulloso de haber sido parte de este proyecto, que además me parece que deja una semilla para que más producciones se avienten a este género de acción, porque no está explorado en México, entonces, me parece que deja una semilla para la exploración del género”.