Mau Nieto, uno de los comediantes más populares del momento en México, alertó a sus seguidores la tarde del pasado 26 de marzo, ya que compartió a través de sus redes sociales que había sido diagnosticado con cáncer de piel.

El standupero mexicano ha mantenido una estrecha relación con su público a través de redes sociales, por lo cual suele compartir algunos aspectos de su vida personal a través de publicaciones, es por ello que el colaborador de ‘Me Caigo de Risa’ no pudo evitar hablar sobre el padecimiento con el que fue diagnosticado.

Famoso comediante mexicano es diagnosticado con cáncer de piel

Fue a través de sus historias de Instagram en donde Mau Nieto relató que su esposa fue quien lo diagnosticó con cáncer de piel, señalando que previamente se dio cuenta que tenía un granito en el pecho, mismo que evolucionó rápidamente.

“Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer en la piel. Nada grave. Un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño, me lo rascaba, una vez me sangró. Después se empezó a poner raro, parecía una quemada de cigarro”, explicó.

En este sentido, el comediante aseguró que ya le quitaron el granito para enviarlo a patología, por lo cual tendrá que regresar para que puedan evaluar lo avanzado que se encuentra.

“Me dijo que era un cáncer de piel de los más comunes, nada grave. Me lo quitaron y mandaron a patología. En 15 días tengo que ir para que me den los resultados, mientras tengo que estarlo protegiendo, me dirán qué tan profundo está. Utilicen protector solar”, comentó a sus seguidores.

Como era de esperarse, la noticia ha consternado a sus seguidores, mismos que no han dudado en enviar muestras de cariño y apoyo, señalando que el comediante logrará recuperarse y salir adelante próximamente.