“Quiero hacer un estadio en México”: el deseo de cumpleaños de Lola Índigo

Lola Índigo ha logrado consolidarse como una de las artistas más versátiles e innovadoras del panorama musical español y latino. .

La cantante presenta su nuevo álbum, Nave dragón, el cual define como un viaje sonoro que representa la culminación de su viaje, un disco donde reúne todos estos elementos para seguir conquistando escenarios y soñando con llenar un estadio en México.

Lola Índigo demuestra una vez más su versatilidad y capacidad de innovar, manteniendo un sonido que no rompe fronteras, sino que las une. La cantante española estrena Nave dragón, un álbum con colaboraciones que reflejan su alcance internacional junto a Paulo Londra, Kidd Voodoo, Manuel Turizo, María Becerra y Villano Antillano.

Lola Índigo ha aprendido a volar alto porque antes tuvo que caer. Como los dragones de las leyendas, ha convertido cada desafío en un aprendizaje y cada obstáculo en una oportunidad. Hoy, la artista granadina nos abre las puertas de Nave dragón, un trabajo que encapsula su evolución, tanto musical como personal.

La española habló con Publimetro sobre esta nueva travesía musical y cómo ve a esta industria, que sigue siendo poco equitativa en los espacios para las mujeres. Además, compartió cuál sería su mejor deseo de cumpleaños, ya que el 1 de abril llega a los 33 años.

El álbum se trata del desenlace de la historia que comenzó con la bruja en Akelarre, un debut en el que descubría la música como su mayor hechizo. Luego llegó La Niña, una etapa en la que abrazó su esencia más pura y rindió homenaje a los ídolos del pop de los 2000 con los que creció. Pero su destino final era transformarse en El Dragón, una criatura poderosa que simboliza la fuerza y la protección. Nadie nace siendo un dragón: Lola Índigo trabajó hasta convertirse en uno. Cada tropiezo la hizo más fuerte, y ahora su voz resuena con la fuerza de quien ha aprendido a volar alto.

Entrevista con Lola Índigo por su nuevo álbum Nave Dragón, (Foto: Universal Music Group)

¿Crees que este álbum refleja mucho de lo que eres actualmente, tanto en sonido como en concepto visual?

— Este disco se empezó hace bastante. La idea era haberlo sacado en octubre o noviembre del año pasado, pero como se pospusieron nuestras giras de estadios, pensamos que era mejor convertir lo que iba a ser un EP en un disco. Al final, incluimos canciones que nos gustaban muchísimo, lo llenamos de hits y, para mí, es un disco muy completo y que mola mucho.

El álbum tiene muchas influencias de la cultura asiática y de la fantasía. ¿Cómo nació esta inspiración y cómo se refleja en algunas canciones?

— Bueno, realmente la mayor inspiración proviene del reguetón de la vieja escuela y del sonido de mi álbum anterior, El Dragón, que tenía una atmósfera muy particular y lo que nosotros llamamos un sonido futurista.

Si tuvieras que elegir una canción de Nave Dragón que mejor represente tu esencia actual, ¿cuál sería?

— Para mí, podría ser cualquiera. La verdad es que todas representan mi sonido y mi manera de escribir en este momento.

Entrevista con Lola Índigo por su nuevo álbum Nave Dragón, Evoto Processed with VSCO with c8pro preset (Foto: Universal Music Group)

De todas las colaboraciones en este disco, ¿cuál fue la más inesperada?

— Pues no sé, la verdad es que todas fueron bastante esperadas porque son amigos a los que conozco, con quienes nos hemos caído muy bien y que son muy trabajadores. Son personas con las que quería colaborar, así que todas fueron bastante naturales.

Este 27 de marzo salió el disco ¿Tuviste nervios, ansiedad, estás tranquila?

— Con ganas de parirlo ya y que la gente lo pueda escuchar y ver en lo que hemos estado trabajando.

—¿Qué lazos se han fortalecido con México?

— Uf, pues muchos. Tenemos canciones por ahí con varios artistas mexicanos, a ver qué pasa. Este año habrá muchas cosas por México, así que estoy muy contenta.

Estás a punto de iniciar la gira de estadios por España. ¿Eso también abre la posibilidad de conciertos de este tamaño en México?

— Sí, bueno, ojalá estadios en México, pero de momento hemos hecho los venues que hemos hecho en Estados Unidos y seguro que iremos a más la próxima vez.

—¿Sientes que este disco es un regalo para tus fans o un regalo para ti?

— Para ambos, la verdad. Yo siempre hago las cosas pensando en mis fans, así que es una cura para mí y un regalo para ellos.

Si pudieras cambiar una sola cosa en la industria para hacerla más equitativa, ¿qué sería?

— Que fuera obligatorio tener el mismo número de mujeres que de hombres en las playlists. Y no solo en las playlists, ¿no? También en festivales y en muchos otros espacios. Lo que pasa es que últimamente una cosa va de la mano con la otra, y los promotores están muy pendientes de lo que pasa en plataformas, como si eso fuera equivalente a algo. Pero bueno, así lo pienso.

Entrevista con Lola Índigo por su nuevo álbum Nave Dragón, (Foto: Universal Music Group)

¿Te gusta mucho crear todo tu universo artístico?

— Sí, me gusta que todo tenga sentido. Intento que haya un orden lógico, al menos en mi cabeza. Y creo que en este disco las canciones están bien colocadas. Para mí ha sido increíble poder incluir tantas canciones que, para mí, podrían haber sido sencillos.

¿En qué momento está Lola Índigo actualmente?

— Pues bien, estoy contenta. Creo que he crecido mucho como artista y también personalmente. Así que este es un buen momento para lanzar este disco.

¿Qué es lo más raro que tienes en tu playlist?

— No creo que haya nada raro en realidad. Escucho todos los géneros de música. Me gusta mucho explorar folclores de todo el mundo, y si son sonidos ajenos a mí, me interesan aún más.

El 1 de abril es tu cumpleaños. ¿Cómo lo vas a celebrar?

— Pues mira, lo voy a celebrar trabajando, porque estaré en Chile de promoción. Haré una cenita con mis amigos de allá y poco más. Pero muy feliz, porque al final es otro año más con otro disco más, y eso significa crecimiento personal. Lo más importante es todo lo que he logrado hasta hoy, y estoy muy orgullosa.

Si pudieras pedir un deseo al soplar las velas, ¿cuál sería?

— Un estadio en México.

Entrevista con Lola Índigo por su nuevo álbum Nave Dragón, (Foto: Universal Music Group)

Lola Índigo y su influencia en la música

Reinvención constante: Ha pasado de ser una concursante de Operación Triunfo a una estrella con un concepto artístico sólido, evolucionando con cada disco.

Identidad visual y narrativa: Cada álbum cuenta una historia, desde la bruja (Akelarre), pasando por la niña (La Niña), hasta llegar al dragón (Nave Dragón), reflejando su crecimiento personal y artístico.

Apuesta por el espectáculo: Sus presentaciones combinan coreografías de alto nivel, una puesta en escena teatral y elementos visuales llamativos.

Colaboraciones estratégicas: Ha trabajado con artistas de renombre como María Becerra, Rauw Alejandro y ahora Paulo Londra y Villano Antillano, lo que le ha permitido expandir su público.

Conexión con el público: Mantiene una relación cercana con sus fans y está en constante interacción en redes sociales, donde su estilo y autenticidad la han convertido en un referente.

Lucha por la equidad en la industria: Es una voz activa en la defensa de más espacios para las mujeres en la música, promoviendo la igualdad en festivales y listas de reproducción.