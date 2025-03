Zuria Vega rompe el silencio sobre los rumores de su supuesta separación con Alberto Guerra

Zuria Vega y Alberto Guerra han sido de las parejas más queridas del mundo de la farándula por las evidentes muestras de cariño, admiración y respeto que han tenido frente al público pese a los diferentes proyectos artísticos que cada uno ha llevado a cabo.

Sin embargo, no todo ha sido color rosa para el romance, ya que hace unos meses salieron a la luz unas fotografías del actor posando al lado de Madonna, quienes también coincidieron en el Fashion Week que se llevó a cabo en Milán.

Desde ese momento varios rumores sobre una supuesta infidelidad comenzaron a circular por los medios de espectáculos, quienes aseguraban que la actriz se había puesto celosa de la ‘Reina del pop’, situación que hizo que Vega reaccionara con pequeñas bromas, dejando ver que Alberto y ella estaban casados y todo iba bien.

Rumores de supuesta separación

Hace unas semanas, en el programa de ‘Con permiso’ de Unicable, dirigido por Pepe Origel, el conductor reveló que la pareja se encontraba en proceso de divorcio y que ya no vivían juntos:

“El viernes pasado nos hablaron de que [Alberto Guerra] ya estaba sacando sus cosas. Ellos viven por la zona de Coyoacán, y él ya estaba sacando sus cosas; nos confirman que ya están separados, ya no viven en la misma casa... Él no sacó tantas cosas, la que se quedó fue ella. Hoy están separados... Te puedo confirmar que ya no están juntos y se dice que supuesta y alegadamente se están divorciando.”

Por otro lado, en el canal de YouTube de Kadri Paparazzi, confirmaron la versión de Origel y dieron más detalles de los hechos, revelando que la razón de su separación se debía a que hubo una infidelidad por parte de Guerra que provocó que Zuria intentara perdonar pero no fue así.

“Se dice que el meollo del asunto es la infidelidad de él, que ella está muy tranquila; él es quien anda queriendo reconciliar las cosas, pero ella es la que se decidió, la que lo corrió, y el día de hoy ya no están juntos.”

Más adelante, la periodista de espectáculos, Irene Moreno, a través de su canal de YouTube, reveló que fueron una serie de conversaciones que la actriz encontró en el celular de Guerra y que provenían de gente que ella desconocía, con el pasar del tiempo Zuria notó un cambio de actitud en su esposo:

“Zuria no es de estas tóxicas que anda fiscalizando el marido, dicen que es muy alivianada, pero que empezó a sentir un cambio, que una cosa es, ven te voy a impulsar la carrera, te voy a invitar a mis shows, pero de ahí a que hubiera seguimiento eso es lo difícil, no es que sea insegura, es que ella tuvo esa sensación de que no le contó todo.”

Zuria Vega rompe el silencio y pone fin a los rumores

Hace unos días, Marimar Vega fue abordada por los medios de comunicación y cuestionada sobre los rumores en torno al matrimonio de Alberto Guerra y su hermana. La actriz reveló que todo eso era mentira pero que no estaba dispuesta hablar de lo que no le corresponde.

Ahora es Zuria quien, a través de Instagram, compartió una fotografía en la que se puede ver una taza y al fondo de la foto se aprecia a Alberto Guerra posando de espaldas. La artista etiquetó al cubano, con una descripción que dejó ver que aún siguen juntos.

Mira aquí la foto: