Alejandro Fernández revela ‘conflicto’ en pleno concierto en Guadalajara

La noche del sábado, la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara se convirtió en el epicentro de la música ranchera con la presentación de Alejandro Fernández y su gira De Rey a Rey en homenaje a Vicente Fernández.

Con un recinto casi lleno y un ambiente cargado de emoción, el espectáculo fue mucho más que un concierto: fue un homenaje a la dinastía Fernández y a la tradición musical mexicana.

Desde las primeras horas de la tarde, cientos de fanáticos comenzaron a llegar al lugar, aunque con un caos vila, pues la mismo tiempo se realizaba el partido de Chivas contra Cruz Azul n el Estado Jalisco.

El ambiente era de celebración y nostalgia, pues el recuerdo de Vicente Fernández aún palpita en el corazón del público tapatío.

Alejandro Fernández cantó en casa entre familia y amigos (Foto: Gabriela Acosta)

Las luces del escenario se apagaron y, entre gritos eufóricos, Alejandro Fernández apareció vestido con un elegante traje de charro negro con detalles dorados. Con su inconfundible voz, arrancó la velada con No me se rajar, un tributo a su padre, desatando una ovación ensordecedora. A partir de ese momento, el concierto se convirtió en un recorrido por sus más grandes éxitos: Mátalas, Me dediqué a perderte, Estos celos y A mi manera resonaron en cada rincón de la plaza.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Alejandro interpretó El Rey y Volver, volver, canciones que evocaron la memoria de Vicente Fernández. En la primera fila, doña Cuquita, madre del cantante, observaba conmovida, rodeada de otros miembros de la familia Fernández, quienes aplaudían con orgullo cada interpretación. Camila, Emiliano y Alex Fernández celebraron la velada mexicana.

Un escenario en forma de cruz permitía una vista de 360 grados, acompañado por una banda de más de 20 músicos.

El público, entregado en cada momento, no dejó de corear las canciones y ovacionar al cantante, quien interactuaba con ellos, agradeciendo su cariño y reafirmando su compromiso con la música ranchera.

“Guadalajara es mi casa, aquí está mi familia, y ustedes son parte de ella”, expresó con emoción.

Tras más de dos horas de espectáculo, Alejandro Fernández se despidió con Como quien pierde una estrella, dejando a los asistentes con el corazón lleno y el orgullo mexicano a flor de piel.

Alejandro Fernández revela conflicto en pleno concierto

Alejandro Fernández ha recibido algunas críticas en su nueva gira, y ante eso, decidió aclarar el tema.

“Lo que tenemos es un conflicto porque aparentemente cuando hacemos el concierto De Rey a Rey, la gente piensa que vamos a estar cantando puras canciones de mi papá, pero también tengo que estar poniendo canciones mías, ¿les parece o no? ¿Este show les pareció perfecto? Guadalajara manda, entonces este es el show, ¿les parece bien?... ¡Guadalajara manda!“, dijo el cantante.

Son 33 canciones tiene en su setlist que combina sus éxitos y algunos de los temas icónicos que interpretó por su padre Don Vicente Fernández.

Checo Pérez, el invitado sorpresa