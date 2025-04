Fallece Val Kilmer a los 65 años, famoso por su interpretación de Jim Morrison

El actor estadounidense Val Kilmer falleció este 1 de abril a los 65 años, entre los personajes más destacados que interpretó están Jim Morrison y Batman.

Val Edward Kilmer nació el 31 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California, a los 16 años logro ingresar al conservatorio de artes Juilliard de Nueva York, aunque destacaba como alumno, enfrentó la depresión y salió adelante.

El productor Joseph Papp le ofreció su primer papel en Broadway, en Slab Boys de John Byrne, pero fue desplazado por los ahora famosos Kevin Bacon y Sean Penn. Después actuó en As You Like It de Shakespeare en donde también participó la ganadora del premio Tony, Patti LuPone, fue así como empezó a ganar notoriedad y abrirse puertas en Hollywood.

En 1984 llegó su primer éxito con la película Top Secret!, dos años después al interpretar a “Iceman” en Top Gun, alcanzó el estrellato, aunque él admitió que prefería tener papeles secundario, “tenía look de un protagonista”.

En 1991 en la película The Doors, dirigida por Oliver Stone, interpretó a Jim Morrison; siguieron sus dos papeles más aclamados en las películas Tombstone, de 1993 y en Fuego contra fuego, de 1995; ese mismo año le propusieron reemplazar a Michael Keaton en Batman Eternamente.

La película fue un éxito; sin embargo, también comenzaron las críticas a su personalidad y por sus demandas extravagantes a las producciones, como pedirle al elenco que evitara el contacto visual con él.

En 2014 iniciaron sus problemas graves de salud, empezó a tener dificultades para tragar, después tuvo vómitos con sangre, los médicos le diagnosticaron cáncer de garganta, pero no se atendió de inmediato debido a sus creencias en tratamientos alternativos.

Se sometió a quimioterapia y radiación, le instalaron un tubo de traqueotomía y un tubo de alimentación, lo cual lo llevó a perder su voz y se alejó de la actuación