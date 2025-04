Marco Chacón desmiente haber tenido un romance con Imelda Tuñón y falsificar el testamento de Julián Figueroa

Maribel Guardia e Imelda Tuñón están en polémica desde que se dio a conocer que la vedette había interpuesto una demanda contra su exnuera por supuesta violencia familiar y abuso de sustancias ilícitas, lo que pondría en riesgo la integridad del menor José Julián.

A finales de enero, las dos actrices se vieron constantemente afuera de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y las autoridades pusieron al infante bajo el cuidado de la familia paterna, situación que acrecentó los rumores sobre los motivos detrás del caso.

Imelda siempre negó que consumiera sustancias, sin embargo, se filtraron unos videos en los que se puede observar a la joven recogiendo extraños paquetes que eran dejados en la puerta de su casa. No obstante, Kadri Paparazzi aseguró hace unos días que las grabaciones eran supuestamente falsas y que fueron planeadas por Guardia y su esposo Chacón.

Tuñón se sometió a una prueba toxicología recientemente y los resultados fueron favorables. Aún así, las especulaciones continúan, dividiendo la opinión pública en las redes sociales.

Hasta el momento, el menor ya se encuentra con su madre, quien fue la que dio la noticia a través de sus cuentas oficiales el pasado 3 de marzo.

Julián Figueroa, Maribel Guardia e Imelda Tuñón Imágenes de Instagram: @maribelguardia y @imetunon

Rumores sobre la relación entre Imelda Tuñón y Marco Chacón

En la emisión de Sale el Sol, junto a Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, el reconocido periodista Gustavo Adolfo Infante hizo un comentario respecto al caso judicial que se está llevando a cabo.

El presentador del programa mencionó que alguien le había revelado que Imelda Tuñón y Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habían tenido una relación. Infante desconoce si ese tema está dentro de la carpeta de investigación, pero lanzó una pregunta al aire por si alguien sabía algo sobre el supuesto romance.

La existencia de un testamento falso

El abogado de Imelda Tuñón presentó en el programa De Primera Mano la existencia de un testamento que supuestamente fue falsificado. El legista comparó las firmas de Julián Figueroa con la que está en el documento, señalando que la falsificaron.

Marco Chacón desmiente los rumores sobre testamento falso y relación con Imelda

A través del canal de YouTube de Carlos Uriel, Marco Chacón reveló que él nunca ha falsificado ningún documento y que no es algo que ‘pelearía’, ya que el heredero universal es el pequeño José Julián:

“Es bien simple, yo nunca en mi vida he falsificado un documento de ninguna naturaleza, ni ese ni ningún otro, además el beneficiario de ese testamento que apareció, del cual ninguno de nosotros tenía conocimiento, el beneficiario es el niño, no es la abuela, no es ninguna otra persona, es el niño, entonces hay que tener claro que, si ellos están peleando ese testamento, digamos que la madre se lo está peleando a su hijo, no a mí, yo no soy heredero, no a Maribel, no es heredera, el niño es el heredero universal”.

De igual forma, Chacón paró los rumores sobre el supuesto romance que llegó a mantener con Imelda Tuñón, molesto respondió con un ‘no’ rotundo:

“Ya el colmo de las cosas, incluso ridícula, definitivamente no”.