Mariana Seoane quería ser mamá pero no llegó el “indicado”

Mariana Seoane confesó recientemente que, aunque en algún momento de su vida había planeado convertirse en madre, los acontecimientos no siguieron el rumbo que había anticipado. Sin embargo, la cantante y actriz aseguró que no se arrepiente de cómo se desarrollaron las cosas y está en paz con su presente.

Seoane es una de las figuras más influyentes en la música del regional mexicano y una de las actrices más destacadas de la televisión. Su carrera despegó a finales de los años 90, y desde entonces ha mantenido una fuerte presencia en los medios nacionales.

A lo largo de su trayectoria, la artista se ha destacado no solo por su talento, sino también por su transparencia y sentido del humor, revelando sin miedo aspectos personales de su vida.

Mariana Seoane y su mamá Imágenes de Instagram: @laseoaneoficial

Mariana Seoane habla sobre la maternidad y su decisión de no ser madre

En una reciente entrevista en el programa Netas Divinas, Mariana Seoane compartió con las conductoras detalles sobre su vida personal, dejando al descubierto su enfoque único hacia la maternidad.

Durante una de las dinámicas del programa, donde se discutía “la vida soñada de la eterna soltería”, Seoane fue cuestionada sobre si alguna vez se arrepintió de no haber tenido hijos.

Sin titubear, la cantante respondió que no se arrepiente en absoluto. Explicó que la enfermedad de su madre la hizo sentirse “llena” emocionalmente, y que nunca sintió ese vacío que muchas personas asocian con la maternidad.

Más adelante, Mariana reveló que sí había considerado la posibilidad de formar una familia. De hecho, congeló sus óvulos con la intención de usarlos en el futuro, cuando encontrara a la persona adecuada. No obstante, decidió que no quería ser madre soltera, y al ver que no se concretó ese proyecto, optó por no dejar descendencia.

“Siempre tuve como muy claro que quería todo completo, por eso congelé mis óvulos, pero nunca tuve esas ganas de ser mamá soltera por ser mamá, yo quería todo mi combo.”

Seoane también reveló que tuvo muchas veces de embarazarse y bromeó sobre la situación.

Ve aquí el video: