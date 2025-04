Yuridia dedicó canción a Mario Domm en La México y le envió indirecta: “Ya lo superé en vistas”

Yuridia hizo historia en la Plaza de Toros México al convertirse en la primera cantante en llenar dicho recinto, muchos días antes de que se llevara a cabo el concierto.

A las 20:40 horas del sábado inició la velada con la que la alumna más destacada del realityshow La Academia festejó 20 años de carrera artística.

Fue el tema `No son horas` con el que la cantante inició el espectáculo ‘Sin llorar’.

Y al estilo Jenni Rivera, la hermosillense saludó a todas sus ‘amigas borrachas’ que la acompañaban en la plaza, refiriéndose a los 40 mil asistentes al espectáculo el cual llevó por nombre ‘Sin Llorar’..

Yuridia le envió una indirecta a Mario Domm en concierto

Majo Aguilar fue la primera invitada de la noche, con quien Yuridia interpretó el tema `Brujería`.

Dicha presentación sucedió luego de que la hija de Antonio Aguilar Jr le pidiera una oportunidad a su colega para abrir el concierto.

Reyli y Carlos Rivera fueron los otros invitados que tuvo la cantante, quien fue incluida recientemente en la lista de ‘Las 50 cantantes más importantes de la historia’ de la revista Billboard.

Pero hubo un momento bastante peculiar en el concierto.

Cuando estaba a punto de finalizar la interpretación del tema ’Si no me ibas a amar’ la cantante mandó una indirecta a Mario Domm, con quien tuvo una relación sentimental en el 2010.

Mientras se encontraba interpretando el estribillo que dice “Si no me ibas a amar...”, la cantante comenzó un diálogo con el público.

“Me está faltando algo hermanas” dijo Yuridia al público y cantó “Si no me ibas a amar, maldito precoz” provocando la euforia de los fans.

Yurida continuó su indirecta diciéndole a la persona a la que le estaba dedicando la canción que tiene el ego muy grande y su miembro viril chico, provocando que el público de la México enloqueciera una vez más.

Fue en este momento que la cantante bromeó con sus seguidores y les dijo que “no se componen” y hasta le ofreció disculpas a su tía por las palabras altisoanntes.

Pero dijo que ella solo estaba diciendo la verdad y que no era ningún pecado.

Fue en la última parte de su improvisada letra en la que dejaría claro a quién se estaba refiriendo.

“Ya lo superé, eh... en vistas y reproducciones” pronunció, para terminar de interpretar el polémico tema: “Si no me ibas a amar, para qué me hiciste tuya”.

Cabe mencionar que entre los seguidores de la artista ya existía el rumor de que el tema lleva dedicatoria para ell vocalista de Camila, sin embargo con la interpretación de ayer parece quedar bastante claro la ‘pedrada’.