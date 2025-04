Filtran audio de Maryfer Centeno ofreciendo dinero a periodistas: “Que quede entre nosotros”

Una polémica más se suma a la lista de Maryfer Centeno, esta vez porque un comunicador reveló una llamada que tuvo con la grafóloga, en la que aparentemente Centeno le ofreció una remuneración económica, no obstante, el periodista se negó y reveló que mientras tenía esa conversación con ella en privado, ella amenazaba con denunciarlo en otro programa.

En los últimos tiempos Maryfer Centeno se convirtió en una de las personalidades más polémicas de internet, pues después de su conflicto con Mr. Doctor perdió mucha credibilidad, razón por la que internautas comenzaron a llamarla “charlatana” por sus estrategias para bajar de peso o sus análisis de celebridades.

Maryfer Centeno (Foto: Gabriela Acosta)

Comunicador publica audio de Maryfer Centeno ofreciéndole dinero

A través de su canal de Youtube, Arturo Gallegos hizo público el audio en el que Maryfer Centeno le ofrece dinero a cambio de un favor y le pide que guarde el secreto: “Dime y esto que quede entre nosotros, si te gustaría algún tipo de remuneración económica”, no obstante, él se niega rotundamente.

“Esa es la parte que les puedo presentar, es la parte importante. Obviamente la llamada es muchísimo más larga, pero pues como dice ella: para que ustedes mismos no crean todo lo que ven y lo que escuchan. De frente te dicen una cosa y por detrás te dicen otra”, explicó.

De la misma manera, dio el contexto de la situación que acontecía en ese momento: “Les quiero recordar que esta llamada es de día, que mientras a mí me decía eso en privado, a Michelle Rubalcava le había dicho y le había comentado que yo me le quise subir al carro y que a mí me iba a denunciar. Así es como se maneja ella”.

Como conclusión, expresó: “Yo creo que como ella es así tiene todo esto de la paranoia, de que cualquier gente pague y que nada es orgánico”.