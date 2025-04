Lucía Méndez es hospitalizada de emergencia, ¿cuál es su estado de salud?

El nombre de Lucía Méndez volvió a convertirse en tendencia, ya que la famosa actriz mexicana tuvo que ser hospitalizada de emergencia a causa de complicaciones médicas, de acuerdo con la publirrelacionista Vicky López relacionadas con Covid-19.

Al respecto de los detalles sobre su estado de salud actual, durante la transmisión del programa de Maxine Woodside, los conductores revelaron que se contagió de Covid luego de asistir a un evento público.

“Se contagió de Covid, recordarás que ella cuando estuvo en Colombia, también la hospitalizaron hace como ocho meses de los bronquios, porque venía enferma, ella cuando le da Covid o gripa le da muy fuerte”, comentó.

Asimismo, se dio a conocer que la actriz se encuentra hospitalizada desde el sábado pasado, ya que no podía respirar, por lo cual tuvo que acudir de emergencia, en donde permanece con un tratamiento especial. A pesar de que permanece estable, una de las conductoras aseguró que tendrá que permanecer bajo observación por recomendación de los médicos.

“Fue hace ocho días y cuando a ella le dio temperatura y se empezó a poner muy mal, que no dejaba de toser fue el sábado por la noche, el domingo llegó al Hospital Español, llegó ahí y ya no la dejaron salir, no podía respirar, no podía hablar, le pusieron mascarilla y hasta ahorita sigue en tratamiento, no deja el oxígeno, pero hoy no sale ni mañana, si bien le va y está estable hasta el sábado, porque le pegó muy fuerte”, dijo.

Lucía Méndez se ha consolidado como una de las artistas más importantes en México a través de su trabajo en diversas producciones en las que plasmó su talento frente a las cámaras. Luego de que se diera a conocer la noticia sobre su hospitalización, algunos de sus fanáticos se han mostrado preocupados por la situación; sin embargo, la actriz se encuentra estable y se espera que en pocos días salga del hospital.