Belinda ha intentando mantenerse alejada de las polémicas para no dañar su carrera en la industria, no obstante, recientemente llamó la atención de los usuarios por su participación en el tema “boss”, mismo en el que supuestamente habría lanzado una indirecta para Nodal por el anillo que le dio a Ángela Aguilar.

La intérprete de “Luz sin gravedad” se encuentra más involucrada en su carrera musical como parte de un próximo lanzamiento discográfico, por lo cual ante la popularidad que tomó el tema “boss” de Emjay, Belinda decidió sumarse, generando diversas reacciones por su parte de la letra.

Belinda habría lanzado indirecta a Nodal por anillo que le dio a Ángela Aguilar

A pocas horas de su estreno en plataformas digitales, “boss (Remix)” comienza a generar mayor conversación entre los usuarios, mismos que han puesto atención en la parte de Belinda, ya que agregó, “Ni tu baby llevando mi anillo se ve así de hot”, asegurando que sería una indirecta a Ángela Aguilar y Nodal, tomando en cuenta que estuvo comprometida con el artista de regional mexicano.

Asimismo, como parte de las críticas que han surgido por sus romances pasados, Belinda dejó en claro que su lugar en la industria lo ha forjado sola a través de su trabajo, “Estaba en el top uno y eso que apenas tenía diez”.

Pese a que Belinda no ha comentado más sobre el lanzamiento en el que colaboró, las reacciones de los usuarios siguen surgiendo, ya que tan solo en YouTube cuenta con más de 27 mil reproducciones.

Fragmento de Belinda en “boss (Remix)”

“Oh, fuck

Así vive una boss, working todo el día

Pa’ la noche vivir como fucking boss

Salgo con los boys, oh, they’re just my toys

Si fueras más linda podrías entender mi flow

Oh, fine

Así vive una boss, working todo el día

Pa’ la noche vivir como fucking boss

Salgo con los boys, oh, they’re just my toys

Si fueras Belinda podrías entender mi flow

La real popstar, este flow no está a la venta

Estaba en el top uno y eso que apenas tenía diez

Siempre más cute, después de cada break-up

Bitch, no llores, make more money

Pussy juicy like a boss

Ah-ah-ah-ah, me trajo la emjay sin avisar

Somo’ la más lindas del lugar

Llego y voltean a mirar

Papi, ¿A quién vas a engañar?

Soy más G, so-soy más G

Ni tu baby llevando mi anillo se ve así de hot"