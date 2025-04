¿James Bond como Poncio Pilatos? Pierce Brosnan y Oscar Isaac hablan de ‘El Rey de reyes’

Inspirada en un cuento de Charles Dickens, El Rey de reyes es una creación de la surcoreana Mofac Animation y marca el debut como director de Seong-ho Jang. La cina recién se estrena en las salas de cine en México en su versión en inglés y doblada al español.

Pierce Brosnan y Oscar Isaac no solo experimentaron el reto de prestar su voz a personajes con gran carga emocional como Poncio Pilatos y Jesús, sino que también terminaron con una profunda reflexión sobre el poder de la fe.

Los actores hicieron una pausa en su agenda para hablar sobre la película Rey de Reyes, que se estrena en cines justo a tiempo para Semana Santa y Pascua. El elenco también incluye a Mark Hamill, Forest Whitaker, Ben Kingsley y Roman Griffin Davis.

Pierce Brosnan y Oscar Isaac dan su voz en la película Rey de reyes (Foto: Cortesía)

La cinta combina una narrativa inspirada en un cuento de Charles Dickens con un viaje espiritual, contado desde la perspectiva de un niño. Pierce Brosnan, quien interpreta a Poncio Pilatos, reveló qué lo atrajo de la historia:

“Cuando leí el guion, quedé totalmente enamorado de él. Me encantó leerlo, su versión de la historia. Me pareció muy ingeniosa, porque tienes a la familia, a los niños, a Dickens, la participación, la historia dentro de la historia, al Padre, al Hijo, y a Jesús. Y creo que tendrá una gran resonancia. Creo que será celebrada. Creo que habrá toda una generación que nunca ha escuchado la historia, y espero que la animación sea brillante, hermosa, cautivadora y encantadora. Así que le deseo a la película el mayor de los éxitos, y estoy seguro de que tocará el corazón de muchas personas”, puntualizó.

<i>“Fui monaguillo, y la crucifixión de Cristo estaba ante mí todos los domingos”.</i> — Pierce Brosnan

El Rey de Reyes está inspirada en un cuento de Dickens que solía leer a su familia como tradición navideña. Sin embargo, el texto permaneció prácticamente desconocido hasta su publicación en 1934, seis décadas después de la muerte del autor.

La historia sigue a Dickens, su hijo Walter y su gata Willa mientras se sumergen en la historia de Jesús.

“La Navidad, para mí, de niño en Irlanda, era una ocasión enorme y una gran celebración. Creía en la Estrella de Belén, en los Reyes Magos. Le entregaba mi corazón y mi imaginación a la historia de Jesús. Tenías el pequeño pesebre en casa, y traías a los animales uno por uno, y la estrella se colocaba sobre el establo. Todo eso está muy presente en mi vida, y lo hemos continuado. Se lo transmití a mis hijos. Mi esposa, Kayleigh, lo apoyó, y siento que ahora hay una especie de dilución en la celebración de la Navidad. Parece que ha habido tanto trauma en nuestras vidas, que todo ha cambiado profundamente. Esto será algo bueno. Será bueno tener una nueva narración de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Por qué no? Lo necesitamos”, añadió.

Oscar Isaac confesó que este proyecto lo emocionó desde el momento en que el libreto llegó a sus manos: “Cuando surgió la oportunidad de ser parte de este proyecto, me encontré realmente intrigado. No conocía la historia de Charles Dickens, así que eso definitivamente despertó mi interés. El estilo de animación me pareció muy único, una forma distinta de contar una historia tan conocida. Y luego, me entusiasmó mucho el elenco que se había reunido. Algunas personas con las que ya había trabajado antes, otras nuevas. Me pareció una oportunidad emocionante para explorar este personaje tan poderoso en la historia”, explicó.

<i>“Hubo mucho espacio para intentar aportar algo de mí mismo y para hacer de él, como decimos, un </i><i><b>Jesús cool"</b></i><i>.</i> — Oscar Isaac

El actor de origen guatemalteco compartió sus escenas favoritas de la película: “Hay una escena en la que Jesús básicamente defiende a una mujer acusada de adulterio, y todo el pueblo está por apedrearla. Y él dice: ‘El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra’. Aunque esa no es la línea exacta en nuestra película, jugamos con distintas versiones de lo que sería. Algo como: ‘¿De verdad nunca han pecado? ¿En serio? ¿A dónde van? Estaban tan emocionados’.

“Y jugar con esa idea de que él habla de algo por lo que todos pasamos todo el tiempo. Para mí, ese es el punto de este símbolo que es Jesús: son cosas con las que siempre tendremos que lidiar en la vida diaria. Él usa un lenguaje épico, pero en realidad habla de cosas muy humanas. Habla sobre que debe morir. Y entonces Pedro le dice: ‘No lo sabes, no lo hagas’. Y él responde: ‘¡Apártate de mí, Satanás!‘, porque es el miedo el que habla. Pedro tiene miedo. No sabe lo que eso significa. Y Jesús dice: ‘Es un obstáculo para mí‘. Es interesante que diga ‘apártate detrás de mí’ y no ‘aléjate’, porque no se puede desterrar el miedo. El miedo nunca desaparece por completo, solo puedes tratar de mantenerlo fuera de tu campo de visión. Mientras esté detrás, puedes seguir funcionando”.

Por último, Isaac compartió que la cinta llega en un buen momento, seas o no creyente.

“Creo que esta historia tiene la oportunidad de llegar a una nueva generación. Las cosas que Jesús representa —el amor, la conexión, la fuerza interior, el hecho de que el Reino de los Cielos ya está aquí—, esa energía es algo que me entusiasmaba incorporar a la historia. Hacer trabajo de doblaje o animación, como actor, es una oportunidad emocionante de concentrarte en una sola herramienta del arsenal que tenemos y encontrar matices y formas de contar una historia a través de la voz. Es una experiencia realmente gratificante”.

Pierce Brosnan (Poncio Pilatos)

“El papel de Poncio Pilatos es un momento culminante en la vida de Jesucristo. Yo interpreto a Pilatos, y en nuestra historia es un funcionario público, un hombre que asiste a los tribunales, que va al templo, y se encuentra con este hombre miserable que ha sido golpeado, al que llaman el Mesías. Y recae sobre mis hombros imponer el castigo. La idea de interpretar a Pilatos me fascinó. Soy irlandés, crecí católico en los años 50 en Irlanda, con los hermanos cristianos, las monjas. El catolicismo formó parte de mi vida. Fui monaguillo, y la crucifixión de Cristo estaba ante mí todos los domingos. Así que esta historia de Jesucristo es parte de mi educación y de mi filosofía de vida como hombre”.

Oscar Isaac (Jesús)

“Cuando empezamos a trabajar en el personaje de Jesús y en cómo sonaría, hubo mucho espacio para intentar aportar algo de mí mismo y para hacer de él, como decimos, un Jesús cool. Pero también alguien un poco más cercano, más conectado con su humildad, su fuerza y su sentido del humor. Creo que eso es algo que mucha gente olvida. Él fue un gran rabino, proveniente de la tradición rabínica. Y todos esos aspectos me interesaron para explorar al personaje”.

