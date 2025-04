Aleska Génesis habla por primera vez tras recibir el perdón: ”Nunca cometí un delito”

Modelo venezolana y ex pareja de Nicky Jam, Aleska Génesis

Aleska Génesis decidió terminar con todas las especulaciones sobre su caso, ya que luego de ser detenida a su salida de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, la famosa modelo compartió que el proceso legal que enfrentaba terminó tras llegar a un acuerdo con Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien la acusó de un robo de relojes de lujo.

Aleska Génesis habla por primera vez tras haber recibido el perdón

Fue durante una transmisión en vivo que Aleska Génesis confirmó que se cerró la carpeta de investigación en su contra por los cargos de robo, ya que Francisco Javier Rodríguez Borgio le otorgó el perdón.

“Este señor otorgó un perdón donde se cerró la carpeta y oficialmente se retiran todos los cargos, entonces les puedo decir que soy libre. Estoy muy contenta porque hoy ya recibí mi pasaporte, ya puedo volver a ver a mi familia, a mis hermanos, mi gente, ya puedo ir a casa. Eso me tenía muy triste, porque pensé que incluso iba a tardar más tiempo. Este mes se me hizo eterno, porque de paso estuve escondida, estuve encerrada, tenía miedo”, explicó.

En este sentido, sobre todo el proceso legal por el que atravesó, la exparticipante de LCDLF comentó que hay personas que con dinero y contactos pueden hacer lo que sea con tal de perjudicar.

“Lamentablemente vivimos en un mundo donde a veces la justicia y el mundo no es justo. Lamentablemente quien tiene dinero, poder, contactos pueden hacer lo que les da la gana pero nada que para Dios sea imposible pero yo por eso ya puedo darles la cara y hablar con ustedes”, aseguró.

Aleska Génesis Imágenes de Instagram: @aleskagenesis

Asimismo, la famosa modelo hizo hincapié en su inocencia, señalando que no cometió ningún tipo de delito, por lo cual se encuentra entusiasmada de que pueda demostrarlo y seguir con su vida.

“Una vez más, siempre he demostrado que soy inocente, nunca cometí un delito aquí de México, incluso se me acusaba en México de robo un día en el que yo no estaba en el país. Eso fue después de que sucedió ese robo, siempre tuve las pruebas a mí favor. Yo siempre estuve dispuesta a presentarme ante la ley. Hoy se otorgó ese perdón y todo se retiró”, dijo.