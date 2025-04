Stray Kids impone su dominio en el k-pop en su primera visita a México: así se vivió

El Estadio GNP Seguros fue el recinto encargado de albergar a todos los fanáticos de Stray Kids durante su primera visita a México como parte de su gira ’dominATE‘, donde los integrantes del boygroup de JYP Entertainment interpretaron los temas que los llevaron al reconocimiento internacional y a convertirse en una de los conjuntos líderes de la cuarta generación del k-pop.

Los días 12 y 13 de abril se vivieron eventos sin precedentes en la Ciudad de México, pues se marcaron en la historia como la ocasión en la que Stray Kids, agrupación surcoreana conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Felix, Han, Seungmin y I.N pisó territorio azteca por primera vez desde su debut en 2018.

Conciertos de Stray Kids en México Imagen: Cortesía de Ocesa

Previo a los conciertos, STAY celebró la llegada de Stray Kids a México con freebies y dance cover; no obstante, una vez que se apagaron las luces del recinto, lo que anunció el comienzo del concierto, los gritos de los asistentes retumbaron por todo el estadio, hecho que significó una cálida bienvenida para los miembros del conjunto, quienes aparecieron en el escenario junto a su banda en un espectáculo de luces y de colores inigualable.

Stray Kids abarrotó el Estadio GNP en sus dos fechas

Ambas fechas para los shows de Stray Kids se vendieron en su totalidad, por lo que el Estadio GNP llegó a su aforo máximo de audiencia, misma que quedó deslumbrada con los fuegos artificiales que decoraron el cielo.

Conciertos de Stray Kids en México Imagen: Cortesía de Ocesa

La agrupación entonó sus canciones clásicas, como ’Thunderous‘, ’District 9‘, ’Backdoor’ y ’Domino‘; así como sus temas más nuevos ’Chk Chk Boom‘, ’LALALA‘, e incluso interpretaron su mixtape más reciente, que se compone de los duetos ’Truman’ de Han y Felix, ’Burnin Tires’ de Changbin y I.N, ’ESCAPE’ de Bang Chan y Hyunjin y ’CINEMA’ de Lee Know y Seungmin. Además, éxitos como ’God’s Menu’ y ’MIROH’ no pudieron faltar.

El concierto cerró de manera espectacular con una versión alterna de ’Chk Chk Boom’ y Stray Kids se despidió, no sin antes soltar unas cuantas frases en español como ’¿Qué te pasa?‘; presumir la cantidad de tacos que comieron desde que llegaron y destacar el amor que le tienen a su público mexicano.