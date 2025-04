Jesús Ochoa se va a los golpes contra famoso actor de Televisa al ser acusado de desfalco

Nuevamente el actor Jesús Ochoa es señalado por sus comportamientos violentos; esta vez fue acusado por un importante actor de Televisa de golpearlo en tres ocasiones luego de ser cuestionado sobre su desempeño en como gestor de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), pues se le señaló por desfalcos millonarios.

Carlos Speitzer además de actor, actualmente se desempeña como fiscal de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), por lo que reveló al medio TVNotas las dificultades a las que se ha enfrentado a raíz de la mala gestión de Jesús Ochoa, pues investigaciones de peritos arrojaron desfalcos y fraudes dentro de la Asociación.

“Tuvimos un exsecretario general que nos dejó muchos problemas: Jesús Ochoa. Lo hizo muy mal. De entrada, no pagó 25 millones de pesos que debía al SAT. Yo pido que le finquen responsabilidades desde hace tiempo”, expresó el actor al medio anteriormente mencionado.

Jesús Ochoa se le fue a los golpes a Carlos Speitzer tras ser cuestionado

Tal como lo narró el hermano de Alejandro Speitzer, Jesús Ochoa adoptó actitudes violentas cuando se le preguntó acerca de su gestión de la ANDA y los desfalcos de los que fue señalado: “También hubo nepotismo de parte de Chucho. Además, es una persona violenta. Ahora que lo quise cuestionar, me aventó tres manotazos con la mano abierta estando en la ANDA“.

“Le pedí que pasara a mi oficina para que me explicara y no le gustó. Yo hubiera podido pedir una consignación, pero no voy a hacer de un conflicto algo personal. Yo me aguanto los tres ching… que me metió”, contó Carlos.

Asimismo aseguró que su caso debe ser judicializado: “Hay compañeros por ahí queriéndolo justificar. Dicen ‘así es él’. Sí, pero que se guarde su manita, yo no le voy a responder de esa manera. No tiene que ser cuestionado por lo que me hizo, tiene que ser cuestionado, juzgado, judicializado por su caso”.