Vinculan casos de alcohol adulterado en conciertos de Luis R. Conriquez y Gerardo Ortiz en la Feria del Caballo

Al menos tres personas fueron hospitalizadas en clínicas de Texcoco tras presentar síntomas de psicosis, luego de asistir a los conciertos de Luis R. Conriquez, Gerardo Ortiz y la Banda MS en los palenques de la Feria del Caballo 2025.

La reportera Tania Aguilar compartió un audio de un supuesto médico que asegura que los síntomas de los afectados habrían sido causados por el consumo de alcohol adulterado en el recinto. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión de manera oficial.

En el audio filtrado por la fuente se menciona que las víctimas tomaron tragos de tequila dentro de la Feria del Caballo en Texcoco, y tras apenas dos o tres ‘cubas’, se empezaron a sentir mal, e incluso la novia de uno de los asistentes se quedó dormida de inmediato.

“Lo que me han contado mis pacientes es que compraron dos ‘cubas’ y, casi de inmediato, comenzaron a presentar síntomas. Incluso, una de sus novias se quedó dormida después de apenas tres tragos. El último que atendí llegó tras un concierto de Luis R. Conriquez; lo tengo internado y no he podido controlar los síntomas de psicosis”, relató el supuesto médico.

Narco elige a cantantes para la Feria del Caballo Texcoco

En un audio difundido por la reportera Tania Aguilar, se afirma que el crimen organizado estaría involucrado en diversos acontecimientos dentro y fuera de la Feria del Caballo Texcoco. Según el testimonio de un supuesto médico, el narcotráfico tendría injerencia directa en la selección de artistas que se presentan en los palenques.

“El narco es quien se pone de acuerdo para elegir a los cantantes: ‘yo quiero a este para que me cante, quiero un palenque para mí‘. Como están tan cerca de los artistas, justo abajo en el aro, no tienen problema. Incluso, pagan hasta las multas”, asegura el presunto médico en el audio filtrado en redes sociales.

El supuesto médico también señaló que en los alrededores de la Feria del Caballo en Texcoco, cerca de la carretera Lechería–Tulantongo, operan grupos del crimen organizado vinculados a la distribución de drogas durante los eventos.

“Los mototaxistas reparten drogas. He visto casos de niños de ocho años que ya consumen. Hay mucho desorden alrededor de la Feria del Caballo”, afirmó en el audio difundido por Tania Aguilar.