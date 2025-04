Alertan por alcohol adulterado en la Feria del Caballo Texcoco; hay víctimas con psicosis

Varios asistentes a la Feria del Caballo de Texcoco 2025 han sido ingresados en hospitales tras presentar síntomas de psicosis, aparentemente luego de haber consumido bebidas alcohólicas en el recinto.

Algunos testimonios señalan que estas bebidas podrían haber sido alteradas intencionalmente, y culpan al crimen organizado de estar detrás de estos incidentes, según menciona la reportera Tania Aguilar en sus redes sociales.

La fuente indica que los asistentes a la Feria del Caballo están ingresando a una clínica en el municipio de Texcoco, Estado de México con síntomas de alucinaciones, agitación psicomotriz, entre otras cosas luego de asistir a las presentaciones de Gerardo Ortiz, Luis R. Conriquez, y la Banda MS en dicha feria.

Reportan hospitalizaciones en Texcoco tras eventos en la Feria del Caballo

Las recientes revelaciones sobre la posible venta de alcohol adulterado en la Feria del Caballo de Texcoco han generado preocupación entre los asistentes que tienen planeado acudir a los próximos eventos, especialmente en los palenques del recinto.

De acuerdo con un audio difundido por la reportera Tania Aguilar en sus redes sociales, un médico asegura haber atendido al menos tres casos de psicosis provocada por el consumo de bebidas adulteradas presuntamente vendidas dentro del lugar.

“En consulta privada tengo tres casos, que no están relacionados entre sí, por psicosis provocada por el alcohol adulterado que se está vendiendo en la Feria del Caballo en Texcoco”, se escucha decir al supuesto médico, quien además afirma que uno de los pacientes aún permanece hospitalizado

Según el audio, los afectados habrían asistido a diferentes presentaciones musicales, incluyendo conciertos de Gerardo Ortiz, Luis R. Conriquez y la Banda MS, lo que refuerza la hipótesis de que los casos no están vinculados entre sí, pero sí al consumo de bebidas dentro del recinto.

“Lo que me han contado mis pacientes es que compraron dos ‘cubas’ y, casi de inmediato, comenzaron a presentar síntomas. Incluso, una de sus novias se quedó dormida después de apenas tres tragos. El último que atendí llegó tras un concierto de Luis R. Conriquez; lo tengo internado y no he podido controlar los síntomas de psicosis”, relató el supuesto médico.

Culpan al crimen organizado de la venta de alcohol y drogas en la Feria del Caballo

El médico también señaló que, en las inmediaciones de la Feria del Caballo en Texcoco, específicamente cerca de la carretera Lechería–Tulantongo, operan grupos del crimen organizado que estarían vinculados a la distribución de drogas durante los eventos musicales.

“Todos los mototaxistas distribuyen drogas. Incluso he realizado sondeos en los que se ha detectado que niños desde los 8 años ya están consumiendo estas sustancias. Ellos tienen bajo control a los cantantes, les pagan multas… todo. Hay mucho desorden alrededor de la Feria del Caballo”, afirmó el supuesto médico en el audio difundido.