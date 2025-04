La distribución de la herencia de Daniel Bisogno ha generado un conflicto entre algunos de sus seres queridos, especialmente entre Alex B y Cristina Riva Palacio, por lo cual luego de publicar un comunicado en redes sociales, el hermano del conductor habló sobre la disputa con la expareja Bisogno.

Alex B envía mensaje a exesposa de Daniel Bisogno tras disputa por la herencia del conductor

Sobre la controversia que se ha generado entre Alex B y Cristina Riva Palacio, el exconductor de ‘Al Extremo’ ofreció una entrevista a René Franco, señalando que la exesposa de su hermano está mal asesorada, ya que considera que no tiene malas intenciones ante las acciones legales que ha tomado.

“Quiero pensar que Cristina está mal asesorada, no creo que sea una mala persona, no creo que tenga malas intenciones. Espero de todo corazón que no se haga un problema más grande”, comentó.

Al respecto de la disputa por la herencia de Daniel Bisogno, el hermano del conductor explicó que se encuentra triste por toda la situación, ya que no tiene ningún interés en pelear la herencia.

“Estoy consternado, triste, muy sacado de onda. Él no hubiera querido que la familia se distanciara. Los hermanos no estamos peleando absolutamente nada, no quiero un peso de Daniel, no me interesa. No estoy peleando una herencia, pero sí la voluntad de Daniel”, señaló.

Exponen exorbitante suma de dinero que Daniel Bisogno le daba a su papá

En medio del pleito por la herencia de Daniel Bisogno, la cuenta identificada como @TuTiaSandra compartió una publicación, en donde señaló que presuntamente el conductor le daba 40 mil pesos a su hermana por cuidar a su papá, mismo que adicionalmente recibía 35 mil pesos.

“Daniel le daba $40 mil pesos a la hermana por cuidar a su papá. Y Daniel daba a su papá otros $35 mil pesos directamente. Eso es lo que están pelando”, reveló la creadora de contenido.

Al respecto de las declaraciones, la usuaria de X aseguró que esta suma de dinero sería uno de los principales motivos por los cuales se encuentra peleando Alex Bisogno.