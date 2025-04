La herencia de Daniel Bisogno ha ocasionado una disputa entre algunos de sus seres queridos cercanos, por lo cual después de que Alex B publicara un video, en donde comentó que su papá debería ser incluido como parte de las últimas voluntades del conductor, salieron a la luz detalles sobre la supuesta suma de dinero que le daba el actor a ‘Don Concho’.

Exponen exorbitante suma de dinero que Daniel Bisogno le daba a su papá

En medio del pleito por la herencia de Daniel Bisogno, la cuenta identificada como @TuTiaSandra compartió una publicación, en donde señaló que presuntamente el conductor le daba 40 mil pesos a su hermana por cuidar a su papá, mismo que adicionalmente recibía 35 mil pesos.

“Daniel le daba $40 mil pesos a la hermana por cuidar a su papá. Y Daniel daba a su papá otros $35 mil pesos directamente. Eso es lo que están pelando”, reveló la creadora de contenido.

Al respecto de las declaraciones, la usuaria de X aseguró que esta suma de dinero sería uno de los principales motivos por los cuales se encuentra peleando Alex Bisogno.

Alex B exige que su papá sea incluido en la herencia de Daniel Bisogno

Al respecto de las declaraciones y el juicio que inició Cristina Riva Palacio, Alex B señaló que el no quería nada de la herencia de Daniel Bisogno; sin embargo, explicó que una de las últimas voluntades del conductor era seguir apoyando a su papá, por lo cual demostró su interés en que sea tomado en cuenta.

“Todo este problema evidentemente es porque no dejó un papel para proteger a Michaela, principalmente, y por supuesto la voluntad de Daniel era ayudar a mi papá, era su voluntad, su deseo, para mí más allá de lo económico, porque lo económico pues, vaya yo puedo ver la manera de ayudar a mi padre dentro de mis posibilidades, pero más allá de eso es que Daniel quería hacerlo”, dijo.

En este sentido, el hermano del actor mexicano aseguró que Bisogno disfrutaba de ayudar a su papá, por lo cual señaló que deberían cumplir con su voluntad e incluirlo en la herencia.

“¿Por qué no? Si él quería, todo lo que dejó Daniel en este momento era fruto de lo que él trabajó en 40 años que le costó muchísimo trabajo tener y que él deseaba ayudar a mi papá, él era feliz dándole para sus medicamentos, él deseaba ayudarle a mi padre. ¿Por qué personas externas, incluyéndome, podríamos tomar la decisión de: No, con el dinero de Daniel no? Pues no, si era su voluntad, vaya que se cumpla”, explicó.