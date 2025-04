Luis R. Conriquez habla sobre censura de narcocorridos y lanza mensaje a la presidenta

Luis R. Conriquez recientemente fue parte de los titulares cuando, durante una presentación en el Palenque en Texcoco, se negó a cantar algunas de sus canciones más icónicas, las cuales son narcocorridos, mismos que han sido incómodos para un sector de la población por las olas de violencia que azotan al país.

La negación causó indignación en sus seguidores, quienes procedieron a lanzarle cerveza, por lo que tuvo que salir del escenario antes de que la situación se saliera de control. A los minutos, el público comenzó a aventar objetos en el recinto; incluso destruyeron los instrumentos.

En las redes sociales se desaprobaron los hechos y la opinión se dividió entre quienes apoyan la amenaza del Gobierno del Estado de México de perseguir penalmente los narcocorridos, y otros que acusaron a Claudia Sheinbaum de atentar contra la libertad de expresión.

Recientemente, durante la mañanera, la mandataria habló sobre la situación y aclaró que no se está prohibiendo la interpretación de estos, sino crear y motivar la conciencia detrás de los temas que abordan:

“No prohibimos un género musical, eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia, de la violencia contra las mujeres o de ver a una mujer como un objeto sexual. Todo esto es parte de que queremos que se haga una conciencia social en nuestro país y que poco a poco deje de construirse los corridos, los corridos tumbados, las bandas, etc., vinculados con estos temas”.

Luis R. Conriquez en Texcoco (Especial Publimetro)

Conriquez habla sobre el momento

Recientemente, el famoso intérprete ofreció una entrevista a Ciro Gómez Leyva y, en ésta, habló sobre lo que vivió en el Palenque de Texcoco en medio del debate sobre la prohibición de los narcocorridos.

Durante la charla, lamentó lo ocurrido en el recinto y que se desanimó al no cantar narcocorridos, ya que son obras que siempre ha interpretado:

“Desgraciadamente fui el primero al que le pasó algo así. Nunca me había pasado, sí hubo un agüite de parte mío, porque no lo dejan cantar a uno lo que a uno canta. Ver el desastre que pasó por no cantar unos temas...”

En la misma entrevista, reveló que recibió apoyo de otros cantantes del regional mexicano, incluso de aquellos que no interpretan narcocorridos:

“Entonces me hablan artistas para animarme. Muchos, gracias a Dios. Alejandro Fernández, Edén Muñoz, o artistas que ni siquiera cantan ese tipo de género”, añadió sobre el apoyo recibido.

Explicó cómo vivió el caótico momento y lo que pensó cuando comenzó a notar que se estaban incendiando los ánimos por parte de los asistentes:

“Yo ya tenía una hora cuarenta cantando y canté unos corridos de superación personal que yo canto, simplemente que la gente sí quería corridos que son más explícitos y les decía yo que no. Y se enojaron y me enojó y me tumbé el rollo y dije ‘creo que es el momento de decirles adiós antes de que otra cosa pase’. Me retiré”, explicó.

Fue cuestionado por Gómez Leyva sobre una posible molestia respecto a las actitudes que tuvo su público y expresó que en ningún momento se molestó con ellos, sino que al contrario, empatizó con ellos:

“No, la verdad no. Porque de alguna manera los entiendo. Uno está entregado a su público y ellos son los que nos han apoyado. Donde estamos es gracias a ellos”.

Narcocorridos, bélicos y tumbados: ¿Por qué se están prohibiendo en México?Estados donde no se pueden cantar Especial Publimetro México

Envía mensaje a la presidenta

Luis R. Conriquez envió un contundente mensaje a la mandataria del país, Claudia Sheinbaum, y pidió que el cambio se dé poco a poco y no de forma abrupta. Aseguró que los cantantes del género están dispuestos a apoyar las decisiones del gobierno:

“Yo le diría (a la presidenta) que ya lo que canta uno, lo que la gente quiere escuchar, pues ya que nos dejen cantarlo. Poco a poco vamos cambiando todo. Como los planes esos que tienen de México Canta, claro estamos para apoyarlos, simplemente pues lo que ya está fuera, lo que la gente ya está escuchando, poco a poco podemos evolucionar eso, sin de golpe querer cambiar las cosas”.

Finalmente, aseguró que él se sumará a las decisiones del gobierno federal y que se le puede dar otro enfoque a los corridos, como él lo hizo cuando recién inició en el regional mexicano.

“Yo me sumo, obviamente para todo hay. Hay canciones de superación. Yo empecé con canciones de superación personal y fueron las primeras piezas que a mí me funcionaron. [...] Uno se va subiendo a un tren para no quedarse atrás”.