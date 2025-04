Muere a los 27 años querida productora de Multimedios

Multimedios está de luto. Durante la mañana de este miércoles 15 de abril se confirmó el fallecimiento de Karen Gabriela Hernández Vera, productora de Telediario, a la edad de 27 años.

La noticia fue dada a conocer en vivo por los presentadores del noticiero matutino Ana Laura Alanís, Liliana Sosa y David Medrano, quienes, visiblemente conmovidos, compartieron el profundo dolor que ha provocado la pérdida de su compañera.

La voz entrecortada de los conductores reflejó el vacío que deja en el equipo, pero coincidieron en que su mejor homenaje sería mantener viva su alegría.

“La verdad es que es muy difícil para nosotros, trataremos de como siempre dar nuestro mejor esfuerzo por ella; principalmente, no podemos honrarla de otra manera que no sea con una sonrisa. Yo no la recuerdo de otra manera”, expresó Liliana Sosa.

Amigos y colegas del medio la recuerdan con cariño

En el perfil oficial de Instagram de Karen Gabriela, varios amigos y compañeros han compartido historias y recuerdos que muestran el aprecio que le tenían y la energía positiva que siempre transmitía.

Una de las dedicatorias más emotivas fue la de María Luisa Valdés, conocida como Maguicha, quien publicó un video junto a Karen en una reunión, riendo y disfrutando el momento.

“Mi Karencita, quiero recordarte como esa niña sonriente, siempre linda, esa sonrisa que iluminaba a todos, siempre con palabras bonitas y tus abrazos mañaneros que siempre nos dábamos. Vuela alto, mamacita hermosa”, escribió.

Y añadió: “Mi Karencita preciosa, ya estás en los brazos de nuestro amado Dios. Siempre te voy a querer, siempre seré tu madrina, como querías que lo fuera en tu boda. Dios llénala de amor y a su familia de mucha fuerza.”

Hasta el momento, no se ha revelado la causa del fallecimiento de Karen Gabriela, y ni su familia ni su prometido han hecho declaraciones públicas al respecto.

Así se dio a conocer la noticia en vivo: