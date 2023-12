Periodista se desvanece durante transmisión en vivo de Telediario

Pamela Villanueva, periodista de Telediario en Monterrey, se desvaneció durante una transmisión, fue al momento de terminar con un enlace en vivo cuando sus palabras dejaron de entenderse, comenzó a tambalearse, aunque otro camarógrafo comenzó a enfocar a la periodista Sandra González, la imagen se movió y solo enfocó sus pies.

Aunque en redes se decía que podría tratarse de una broma por el Día de los Inocentes, sus compañeros Sandra González y Erik Solheim Rocha, aclararon que no se trató de eso y que su compañera fue atendida por el servicio médico de multimedios.

Esto te interesa: AMLO discute con periodistas por nuevo registro de desaparecidos

Por medio de una llamada que tuvieron con Villanueva, aclaró lo ocurrido: “No fue una broma, más allá de lo que se comentaba en redes, me desvanecí, pero no pasó a mayores, no hubo un desmayo como tal, no perdí la conciencia, me brindaron atención medica de manera inmediata con el doctor que está en las instalaciones”.

▶️ “Estoy bien, fue una descompensación nada más”: Pamela Villanueva confirma que se encuentra en buen estado luego de haberse desvanecido durante la transmisión.



📺 #TelediarioMediodía con @Erik_Reportero, @sandragonzalezc y @paamvillanueva pic.twitter.com/0K4yRQbjQZ — @telediariomty (@telediariomty) December 28, 2023

Añadió que le recomendaron reposar en casa, realizarse unos estudios generales para descartar que el evento haya sido por algo grave, incluso la periodista comentó que pudo tratarse porque no desayunó adecuadamente y entra muy temprano a trabajar.

Solheim Rocha y Pamela Villanueva reconocieron a su compañero camarógrafo Juan Diego, ya que dejó su lugar de trabajo para correr y detener a la periodista y evitar que cayera al piso.

“Agradecemos a nuestro compañero ‘Teniente’, Juan Diego, que alcanzó a reaccionar porque estaba viéndote de frente, suelta la cámara que enfocaba a Sandra Gonzales y corre para evitar que el golpe fuera más fuerte”.