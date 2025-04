La separación entre algunos de los seres queridos de Daniel Bisogno es evidente, especialmente entre Alex B y Cristina Riva Palacio, no solo por la disputa que comenzó por la herencia del conductor, sino también por el distanciamiento de su hija Michaela, ya que recientemente el exconductor de ‘Al Extremo’ aseguró que llevan más de un mes sin verla.

Alex B asegura que lleva más de un mes sin tener contacto con la hija de Daniel Bisogno

Al respecto del distanciamiento que se dio a conocer en los últimos días, Alex ofreció una entrevista con René Franco, en donde aseguró que Cristina Riva Palacio comenzó a poner excusas para que no pudieran ver a la hija de Daniel Bisogno.

“O sea de un momento a otro, mi hermana tiene un niño prácticamente de la edad de Michaela, le mandaba mensajes: Oye Cristina queremos ver a la niña, oye cuándo la traes. Y de pronto nos empezaron a poner cualquier cantidad de excusas y pretextos, de que tenía múltiples actividades, de que tenía clases de no sé qué, el punto es que nunca nos dejaba verla”, explicó.

Ante las dudas sobre posibles intenciones de alejar a Michaela de la familia de Bisogno, el hermano del conductor señaló que espera que no, especialmente porque explicó que su familia necesita de la menor ante las pérdidas por las que han atravesado.

“Espero que no, creo que lo más importante de todo esto, más allá de una herencia que además le corresponde a la niña, creo que el mayor tesoro que hemos tenido de este lado de la familia es justamente la unión. Y de pronto saber toda esta tragedia que estamos viviendo y que no solamente perdí a mi madre, después pierdo a Daniel y ahora ya me quieren quitar hasta a mi sobrina”, comentó.

Alex B envía mensaje a exesposa de Daniel Bisogno tras disputa por la herencia del conductor

Sobre la controversia que se ha generado entre Alex B y Cristina Riva Palacio, el exconductor de ‘Al Extremo’ ofreció una entrevista a René Franco, señalando que la exesposa de su hermano está mal asesorada, ya que considera que no tiene malas intenciones ante las acciones legales que ha tomado.

“Quiero pensar que Cristina está mal asesorada, no creo que sea una mala persona, no creo que tenga malas intenciones. Espero de todo corazón que no se haga un problema más grande”, comentó.

Al respecto de la disputa por la herencia de Daniel Bisogno, el hermano del conductor explicó que se encuentra triste por toda la situación, ya que no tiene ningún interés en pelear la herencia.

“Estoy consternado, triste, muy sacado de onda. Él no hubiera querido que la familia se distanciara. Los hermanos no estamos peleando absolutamente nada, no quiero un peso de Daniel, no me interesa. No estoy peleando una herencia, pero sí la voluntad de Daniel”, señaló.