Jin de BTS anuncia fechas de gira mundial; ¿Incluye a México?

A menos de un mes de la visita de j-hope a México, Jin se embarca en una gira que comprende diversos países alrededor del mundo. De esta manera, ARMY se pregunta si el país se engalanará con la presencia de otro integrante de BTS.

j-hope regaló un par de noches inolvidables a ARMY en México como parte de su gira ’Hope on the Stage‘. El rapero del boygroup de HYBE interpretó sus más grandes éxitos como ‘Sweet Dreams’, ‘Arson’ y ‘On the street’ para todos los presentes en el Palacio de los Deportes los días 22 y 23 de marzo. Además, promocionó su primer visita a México como solista con una Pop-Up Store e incluso un puesto de esquites.

Esta vez es el turno de Jin de brillar, pues además de su próximo álbum ’ECHO‘, programado para estrenarse el 16 de mayo, se aventurará en una gira mundial que incluye fechas en Norteamérica, lo que levantó especulaciones sobre su posible parada en México.

¿Qué países forman parte de la gira mundial de Jin?

Tal como se anunció en las redes sociales de BTS y BIG HIT MUSIC, Jin está próximo a embarcarse en una gira mundial nombrada ’RUNSEOKJIN_EP.TOUR’ que incluye ciudades de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Países Bajos en las siguientes fechas:

28 y 29 de junio en Goyang en el Goyang Auxiliary Stadium

en el Goyang Auxiliary Stadium 5 y 6 de de julio en Chiba en el Makuhari Messe International Exhibition Hall 4-6

en el Makuhari Messe International Exhibition Hall 4-6 12 y 13 de julio en Osaka en el Kyocera Dome Osaka

en el Kyocera Dome Osaka 17 y 18 de julio en Anaheim en el Honda Center

en el Honda Center 22 Y 23 de julio en Dallas en el American Airlines Center

en el American Airlines Center 30 y 31 de julio en Newark en el Prudential Center

en el Prudential Center 5 y 6 de agosto en London en The O2

en The O2 9 y 10 de agosto en Amsterdam en el Ziggo Dome

Aunque por el momento no se ha anunciado a México como una parada en el tour del cantante, no es descabellado pensar que podría formar parte de su gira mundial, sobre todo después de que el país este año se ha convertido en sede de conciertos de grupos y artistas de la misma compañía como j-hope, TOMORROW X TOGETHER y SEVENTEEN.