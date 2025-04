Pati Chapoy pide a compositores de narcocorridos mostrar las consecuencias del crimen organizado

El concierto de Luis R. Conriquez terminó en disturbios luego de que la audiencia reaccionara violentamente cuando el cantante se negó a interpretar algunas de sus canciones más reconocidas, debido a la reciente amenaza del Gobierno Federal de multar a los exponentes que presenten narcocorridos.

El público, molesto por la autocensura, arrojó cerveza, sillas y otros objetos hacia el escenario, obligando al intérprete a abandonar el recinto antes de que los hechos se salieran de control.

El incidente rápidamente se viralizó en redes sociales y dividió la opinión pública: algunos usuarios estuvieron a favor de la restricción del polémico género musical, mientras que otros acusaron al Gobierno de atentar contra la libertad de expresión.

Durante la conferencia matutina del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se busca prohibir las obras musicales que hacen apología al crimen organizado, sino más bien promover la concientización sobre los temas que se abordan en dichas canciones.

Otros personajes del medio artístico también han expresado su postura sobre este tema, entre ellos la reconocida periodista de espectáculos, Pati Chapoy, quien hizo un llamado directo a los intérpretes del género.

Luis R. Conriquez en Texcoco (Especial Publimetro)

Pati Chapoy pide a compositores de narcocorridos que reflexionen

En una reciente emisión de Ventaneando, Pati Chapoy abordó el polémico tema que ha sido tendencia en redes sociales durante la última semana, provocando un fuerte debate en la opinión pública.

La periodista especializada en el mundo del espectáculo hizo un llamado a los compositores de narcocorridos para que reflexionen sobre el contenido de sus letras, y consideren escribir sobre las consecuencias que el crimen organizado ha tenido en el país.

“Los compositores que muy lamentablemente han escrito sobre ‘bondades’ que tienen estos personajes, por qué no lo hacen al revés, por qué no escriben en relación al problemón que se tiene, a las consecuencias que tienen este tipo de personajes por la vida que llevan, por qué no escriben lo que hay cuando consumen drogas, cuando se meten en el narcotráfico para que la gente también se alerte de que no es un juego, no es algo bonito, es algo terrible lo que estamos viviendo”, declaró.